Hogy mi? Az első után rögtön a harmadik évaddal folytatódik a The Madison?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 15:45
Furcsa dolog a streaminges matematika, mert az egy után néha nem a kettő, hanem a három következik. A The Madison készítői legalábbis ezt az elvet vallják, akik a sorozat első évadának fináléja előtt már a harmadik felvonással kezdtek el foglalkozni.
A modern vadnyugaton nem állt meg az élet a Yellowstone 2024-es búcsúja óta sem. A széria atyjának, Taylor Sheridannek a saját kis univerzuma azóta is folyamatosan bővül, elég csak az előzményszériákra (1883, 1923) vagy az idén egymás után befutó, személyre szabott folytatásokra gondolni (Marshals: Egy Yellowstone történet, Dutton Ranch). Sheridan viszont nemrégiben azt is bebizonyította, hogy a Dutton családon kívül is van élet a prérin, és márciusban bemutatta a Clyburnék életét elregélő The Madisont, amit nem kisebb nevekkel fűszerezett meg mint Michelle Pfeiffer vagy Kurt Russell.

A Michelle Pfeiffer-filmek és sorozatok száma idén a The madisonnal bővüét a SkyShowtime-on (Fotó: SkyShowtime)

Nem túlzás azt mondani, hogy a The Madison Taylor Sheridan eddigi talán legszemélyesebb léptékű alkotása, amely két egymástól nagyon eltérő világban játszódik, hiszen Montana gyönyörű, vadregényes tájai mellett Manhattan pezsgő metropoliszának mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek a nézők, akik imádják a sorozatot. Ennek a hatalmas népszerűségnek pedig meg is lett az eredménye: már az első évad fináléja előtt biztossá vált, harmadik évada is lesz a The Madisonnak.

Kurt Russell biztosan fel fog tűnni a The Madison 2. évadában is (Fotó: SkyShowtime)

Még az első sem ért véget, de már jön a The Madison 3. évada!

Nem csalás, nem ámítás, és az ön készülékében sincs hiba, a The Madison alkotóitól tényleg úgy rendelte be a Paramount a 3. évadot, hogy az első évad fináléja még odébb van, sőt, a 2. évad megjelenését is homály fedi egyelőre. De hogy állhatott elő ez a nem mindennapi helyzet? Ez bizony részben Kurt Russellnek köszönhető!

A dolog, a Menekülés New Yorkból vagy a Tango és Cash sztárja miatt ugyanis egyszerre kellett leforgatni a első két szezont, így pedig Taylor Sheridan és Christina Alexandra Voros kreátorpárosnak rögtön két fejezet lett a tarsolyában, így ugorhattunk egyből a harmadik évad berendelésére, amit nem mellesleg a The Madison eget rengető nézettségi számai is indokoltak.

Még egyik Taylor Sheridan-sorozat premiére sem voltak ennyien kíváncsiak, mint a Michelle Pfeiffer főszereplésével bemutatott The Madisonéra (Fotó: SkyShowtime)

A The Madison minden eddigi rekordot megdöntött!

A 3. évad elkészítésére vonatkozó döntésen aligha kellett sokáig agyalniuk a Paramount döntéshozóinak, elég volt csak a nézettségi adatokra tekinteniük. A számok ugyanis nem hazudtak, elárulták, hogy a The Madison rekorddöntő sorozatnak számít a Taylor Sheridan életében.

Tudniillik Michelle Pfeifferék vadiúj vadnyugati romantikázását nem kevesebben mint 8 millióan nézték meg a premier utáni első 10 napban, még az 1 milliárd lejátszott percet is elérte a széria ebben az időszakban. Ez pedig a modernkori westernszériák koronázatlan királyának számító Sheridan pályafutásában abszolút rekord, korábban egyik alkotása sem tudott ilyen erős kezdést produkálni.

A The Madison jövője tehát édesnek és ígéretesnek ígérkezik, de egyelőre maradjunk a jelenben. Az első évadból 4 epizód már elérhető a SkyShowtime-sorozatok kínálatában, az 5. rész e hét pénteken, a szezonfinálé pedig jövő héten érkezik a platformra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu