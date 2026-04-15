Hogy mi? Az első után rögtön a harmadik évaddal folytatódik a The Madison?

A modern vadnyugaton nem állt meg az élet a Yellowstone 2024-es búcsúja óta sem. A széria atyjának, Taylor Sheridannek a saját kis univerzuma azóta is folyamatosan bővül, elég csak az előzményszériákra (1883, 1923) vagy az idén egymás után befutó, személyre szabott folytatásokra gondolni (Marshals: Egy Yellowstone történet, Dutton Ranch). Sheridan viszont nemrégiben azt is bebizonyította, hogy a Dutton családon kívül is van élet a prérin, és márciusban bemutatta a Clyburnék életét elregélő The Madisont, amit nem kisebb nevekkel fűszerezett meg mint Michelle Pfeiffer vagy Kurt Russell.

A Michelle Pfeiffer-filmek és sorozatok száma idén a The madisonnal bővüét a SkyShowtime-on (Fotó: SkyShowtime)

Nem túlzás azt mondani, hogy a The Madison Taylor Sheridan eddigi talán legszemélyesebb léptékű alkotása, amely két egymástól nagyon eltérő világban játszódik, hiszen Montana gyönyörű, vadregényes tájai mellett Manhattan pezsgő metropoliszának mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek a nézők, akik imádják a sorozatot. Ennek a hatalmas népszerűségnek pedig meg is lett az eredménye: már az első évad fináléja előtt biztossá vált, harmadik évada is lesz a The Madisonnak.

Kurt Russell biztosan fel fog tűnni a The Madison 2. évadában is (Fotó: SkyShowtime)

Még az első sem ért véget, de már jön a The Madison 3. évada!

Nem csalás, nem ámítás, és az ön készülékében sincs hiba, a The Madison alkotóitól tényleg úgy rendelte be a Paramount a 3. évadot, hogy az első évad fináléja még odébb van, sőt, a 2. évad megjelenését is homály fedi egyelőre. De hogy állhatott elő ez a nem mindennapi helyzet? Ez bizony részben Kurt Russellnek köszönhető!

A dolog, a Menekülés New Yorkból vagy a Tango és Cash sztárja miatt ugyanis egyszerre kellett leforgatni a első két szezont, így pedig Taylor Sheridan és Christina Alexandra Voros kreátorpárosnak rögtön két fejezet lett a tarsolyában, így ugorhattunk egyből a harmadik évad berendelésére, amit nem mellesleg a The Madison eget rengető nézettségi számai is indokoltak.

Még egyik Taylor Sheridan-sorozat premiére sem voltak ennyien kíváncsiak, mint a Michelle Pfeiffer főszereplésével bemutatott The Madisonéra (Fotó: SkyShowtime)

A The Madison minden eddigi rekordot megdöntött!

A 3. évad elkészítésére vonatkozó döntésen aligha kellett sokáig agyalniuk a Paramount döntéshozóinak, elég volt csak a nézettségi adatokra tekinteniük. A számok ugyanis nem hazudtak, elárulták, hogy a The Madison rekorddöntő sorozatnak számít a Taylor Sheridan életében.