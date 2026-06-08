Mamma mia: 1 milliárd dollárt termelt be a Super Mario Galaxis!

A Super Mario Galaxis: A film április 2. óta, immár két hónapja töretlenül teper a mozikban. A családok, iskolás osztályok és a lélekben nosztalgiázni vágyó felnőttek legalább egyszer megnézték a filmet, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy a napokban a filmvilág egyik legfontosabb éves rekordját döntötte meg.
Ez a filmalkotás a videójáték-gyáros Nintendo és a Gru, valamint Minyonok-filmeket kitermelő Illumination Studios közös projektjének a második része. Igaz, hogy érezhető az Illumination-féle blőd humor, de a Nintendo semmi pénzért nem hagyná, hogy húzóterméküket teljesen magukéra formálják, így a végeredmény egyaránt kedvezett a nosztalgiázni vágyó „nerd-culture” fiataloknak és a gyerekeknek egyaránt. Tette ezt a Super Mario Galaxis szereposztásával, melybe szinte csak nagy nevek kerültek: Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Donald Glover, Brie Larson és Glen Powell egyebek között.
Ez a fúzió pedig meghozta gyümölcsét: a Super Mario Galaxis bevétele meghaladta az egymilliárd dollárt, ezzel pedig az évben elsőként érte el ezt az álomhatárt.
Az eredmény bár jelentős, valamennyire várható volt. A film a tavaly megjelent Nintendo Switch 2 videójáték konzollal párhuzamosan mindent elsöprő marketinget kapott: posztereken, óriásplakátokon, gyorséttermekben, tömegközlekedési eszközökön láthattuk az overálos vízvezetékszerelőt hónapokig, nem beszélve arról, hogy bár egy lassab 50 éves videójátékról van szó, a Super Mario-játékokat övező kultusz a mai napig erős. Az esélyek latolgatásában segített, hogy a Nintendo filmes univerzum első része 1,36 milliárd dollárral zárta a kasszákat 2023-ban.
Tegyük hozzá, hogy 2026 első fele rég nem látott minőséggel telítette a mozikat: gondoljunk csak Az Ördög Pradát visel 2, a Kész dráma, az Agyugrász, a Backrooms – Hátsó szobák és a Megszállottság filmekre. Ezek közül némely még továbbra is nagyot megy a mozikban. Az esélytelenek nyugalmával ugyan, de reméljük, hamarosan hírt adhatunk arról, hogy a 750 ezer dolláros büdzséből készült Megszállottság lépi át ezt a határt – de ez inkább vágyvezérelt gondolkodás, jóllehet az esély ott van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.