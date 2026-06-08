Mamma mia: 1 milliárd dollárt termelt be a Super Mario Galaxis!

A Super Mario Galaxis: A film április 2. óta, immár két hónapja töretlenül teper a mozikban. A családok, iskolás osztályok és a lélekben nosztalgiázni vágyó felnőttek legalább egyszer megnézték a filmet, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy a napokban a filmvilág egyik legfontosabb éves rekordját döntötte meg.

A Super Mario Galaxis bebizonyította, hogy a nosztalgia továbbra is kifizetődő (Fotó: Illumination Studios/Nintendo)

A Super Mario Galaxis kritikailag alulmaradt, a nézők viszont imádták

Ez a filmalkotás a videójáték-gyáros Nintendo és a Gru, valamint Minyonok-filmeket kitermelő Illumination Studios közös projektjének a második része. Igaz, hogy érezhető az Illumination-féle blőd humor, de a Nintendo semmi pénzért nem hagyná, hogy húzóterméküket teljesen magukéra formálják, így a végeredmény egyaránt kedvezett a nosztalgiázni vágyó „nerd-culture” fiataloknak és a gyerekeknek egyaránt. Tette ezt a Super Mario Galaxis szereposztásával, melybe szinte csak nagy nevek kerültek: Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Donald Glover, Brie Larson és Glen Powell egyebek között.

Ez a fúzió pedig meghozta gyümölcsét: a Super Mario Galaxis bevétele meghaladta az egymilliárd dollárt, ezzel pedig az évben elsőként érte el ezt az álomhatárt.

Az eredmény bár jelentős, valamennyire várható volt. A film a tavaly megjelent Nintendo Switch 2 videójáték konzollal párhuzamosan mindent elsöprő marketinget kapott: posztereken, óriásplakátokon, gyorséttermekben, tömegközlekedési eszközökön láthattuk az overálos vízvezetékszerelőt hónapokig, nem beszélve arról, hogy bár egy lassab 50 éves videójátékról van szó, a Super Mario-játékokat övező kultusz a mai napig erős. Az esélyek latolgatásában segített, hogy a Nintendo filmes univerzum első része 1,36 milliárd dollárral zárta a kasszákat 2023-ban.

Tegyük hozzá, hogy 2026 első fele rég nem látott minőséggel telítette a mozikat: gondoljunk csak Az Ördög Pradát visel 2, a Kész dráma, az Agyugrász, a Backrooms – Hátsó szobák és a Megszállottság filmekre. Ezek közül némely még továbbra is nagyot megy a mozikban. Az esélytelenek nyugalmával ugyan, de reméljük, hamarosan hírt adhatunk arról, hogy a 750 ezer dolláros büdzséből készült Megszállottság lépi át ezt a határt – de ez inkább vágyvezérelt gondolkodás, jóllehet az esély ott van.