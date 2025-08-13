UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Közel sincs vége az Addams Family sikersorozatának! Itt van minden, amit a Wednesday 3. évadáról tudni lehet

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 18:45
wednesdayJenna Ortegaaddams family
Ismét az Addams Family ifjú detektívhölgye körül forog minden a Netflixen. A rajongóknak pedig nincs okuk aggódni, a második évadával jelentkező Wednesday története nem most fog véget érni, miután már javában zajlanak a 3. évad előkészületei.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Sötét felhők borítják be múlt hét óta a Netflix égboltját, a szolgáltató felhasználói pedig egységesen, feketébe öltözve huppantak be a kanapé elé. Az oka ennek a streamingóriás történetének egyik legnépszerűbb sorozata, a Wednesday 2. évadának premierje. A majd 3 év után bemutatott folytatás rögtön elragadta a rajongók szívét, akik úgy vetették bele magukat az új szezon eseményeibe, hogy tudták, itt még nem lesz vége a sztorinak, tekintve, hogy a Netflix már júliusban bejelentette, trilógiává bővül a Lady Gagával erősítő Wednesday. Noha még a második fejezet sem ért véget, a lezárásra szeptember 3-ig kell várni, de mi már most összegyűjtöttük, mire is lehet számítani az aprólékos munká végző Tim Burton gót krimiszériájának következő felvonásában.

Wednesday Netflix 2
A legnézettebb Netflix-sorozatok egyikének számító Wednesday már a második fejezetével kápráztatja el rajongóit (Fotó: Archív)

Wednesday 3: Még sötétebb, még titokzatosabb

Ahogy az ilyenkor még lenni szokott, a történet egyelőre hétpecsétes titoknak számít, de egy dolog szinte biztos: ahogy haladunk előre, a Wednesday egyre sötétebb tónust kap. A fanatikusok azt már a 2. évad első felének pár epizódja alapján megállapították, hogy a jelenlegi szezon is már jóval titokzatosabb mint az elődje, ezt pedig csak tovább fokozódik a továbbiakban, ahogy a főhősnő körüli különös események sokasodnak, a boldogtalanságtól szenvedő Jenna Ortega karaktere pedig egyre mélyebbre ássa magát ezekben a rejtélyekben. A Netflix sikersorozatának társalkotója, Miles Millar pedig már most arra készíti lelkiekben a széria szerelmeseit, hogy nemcsak sötétségből, de a furcsa família még furcsább családtagjaiból is többet kapunk majd a továbbiakban:

Az Addams Family még több tagjával megismerkedhetünk majd, és még több családi titokról fog lehullani a lepel a 3. évadban.

árulta el a műsor egyik kreátora, így szinte biztosra vehető, hogy Ortega kisasszony, Cathrine Zeta-Jones és Luis Guzmán mellett további, sztárok által alakított Addams-karakterek várnak ránk a jövőben.

A Wednesday 3. évada közelebb van, mint hinnénk (Fotó: Archív)

Mikor érkezik Netflixre a 3. évad?

A múlt héten debütáló 2. felvonást már tűkön ülve várták a rajongók, hiszen a készítők közel három évig időztek a széria folytatásán, miután a színészek és az írók 2023-as sztrájkja közbeszólt. A 3. évadra viszont úgy fest, nem kell ilyen sokat várni, hiszen a következő fejezet forgatása már két hónappal a mostani évad szeptemberi fináléja után, azaz novemberben kezdetét veszi.

Az optimista számítások szerint pedig egyáltalán nem esélytelen, hogy a Wednesday szintúgy 8 epizód hosszúságúra tervezett 3. évadára nem kell újabb három évet várakozni, hanem ennek csupán a felére lesz szükség, és az új szezon már 2027 februárjában bemutatásra kerülhet. A sorozat távoli jövőjét illetően a találgatások egyébként már most elkezdődtek. A széria végeleges befejezését a 4. évad hozhatja majd el, de erről egyelőre még az előgyártási állapotban lévő 3. felvonásnál is kevesebbet lehet tudni.

A Wednesday összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában.

 

