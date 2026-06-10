Csak semmi CGI! Valódi kiskutya játssza Scooby-Doo-t a Netflix sorozatában!

Ha valaki eddig nem volt kíváncsi a Scooby-Doo netflixes sorozatára, az most bizonyára felkapja a fejét. A franchise történelmében először nem egy animált kutya formálja meg a címszereplőt, hanem a világ legédesebb négylábúja.

A Scooby-Doo sorozatban egy fiatalított Rejtély Rt. indul a misztikumok nyomába (Fotó: Netflix)

A Scooby-Doo szereposztását egy aranyos kiskutya erősíti

Jövőre érkezik a Scooby-Doo rajzfilmekből merítkező élőszereplős sorozat, mely az összeszokott csapat korai éveit dolgozza fel. Ebben a sztoriban a négy barát először találkozik egy nyári táborban, ahol bűnügyeket oldanak meg, miközben sorsuk egyre szorosabban összekovácsolódik. Azt már régóta tudjuk, hogy a négy fiatalt kik fogják alakítani (Mckenna Grace, Abby Ryder Fortson, Maxwell Jenkins, Tanner Hagen), de a Netflix most először adott képet a kutyusról, amiről egyértelműen látjuk, hogy erre a szerepre termett.

Ő itt Scooby, egy jellegzetesen barna, lógó fülű dán dog türkiz nyakörvvel. Fajtájából adódóan egyszer hatalmas kutyává növi ki magát – de most még csak egy aranyos, négylábú szőrgombóc, ami kölyökként csatlakozik a csapatba.

Láttunk már ennél aranyosabb kutyit? (Fotó: Netflix)

Ha pedig ennyi cukiság nem lenne elég, mozgásban is láthatjuk a kutyit. A kedvcsináló Scooby-Doo előzetesben a játékos négylábú színész odaszalad Bozonthoz, csóválja a pici farkát és arcon nyalja legjobb barátját. Hát, ha valami, akkor ez tényleg kimaxolja a cukiságfaktort!

A sorozatban helyet kap az utóbbi évek egyik legújabb felfedezettje, Mckenna Grace. A 19 éves színésznő olyan alkotásokban bizonyított, mint a Sikoly 7, A szolgálólány meséje és Az ifjú Sheldon. Valahol bízunk abban, hogy a Netflix-szel sikerül visszahozniuk a bizalmat a szériába, hiszen az utóbbi években már volt egy próbálkozás a Mindy Kailing által felügyelt Vilma animációs sorozat formájában, mely az HBO Max kínálatában csúnyán leégette saját magát.