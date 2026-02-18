Hoppá! Napjaink egyik legfelkapottabb színésznője is szerepet kapott a Netflix Scooby-Doo-sorozatában

„Scooby-Doo, merre vagy?” – hangzott el a kérdés minden gyermek szájából 1969 óta, mikor is a Hanna-Barbera a CBS nevű csatorna műsorára tűzte a legelső Scooby-Doo-sorozatot. A beszélő kutya és a rejtélyfejtő, kotnyeles barátai szempillantás alatt belopták magukat a generációkat átívelő nézőközönség szívébe, és azóta is rendszeresen visszalátogatnak a képernyőre. A Scooby-Doo, merre vagy? Című első szériát azóta megannyi újabb feldolgozás, spinoff, egész estés animációs film, de még két élőszereplős mozi is követte. Kedvenc dán dogunk nevét pedig továbbra sem kell elfelednünk, hiszen a Rejtély Rt. hamarosan újra összeáll, méghozzá a Netflix jóvoltából, akik egy több mint 20 éve nem látott formában támasztják fel a franchise-t.

A Netflix több mint 20 év után készít élőszereplős Scooby-Doo-adaptációt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A Szellemirtók és a Sikoly sztárja mondott igent a Netflixnek

Bár a 2004-es Scooby-Doo 2: Szörnyek póráz nélkül óta nem sűrűn került terítékre egy újabb élőszereplős Scooby-Doo-film elkészítése, a Netflix tavaly mégis rászánta magát egy 8 epizódos sorozat elkészítésére.

A széria cselekménye egyfajta eredettörténet lesz, melyben a Rejtély Rt., azaz Vilma, Fred, Diána, Bozont és Scooby-Doo egymásra találását fogja elmesélni, akiket egy földöntúli gyilkosság rejtélye kovácsol össze.

A forgatás 2026 áprilisában veszi kezdetét, melyhez most megvan az első szereplő is, aki nem más mint az utóbbi években rendkívül felkapottá vált Mckenna Grace. Az élőszereplős Scooby-Doo-sorozatban Diánát alakító, 19 éves amerikai színésznő lassacskán kinövi a gyerekszínész billogot, ráadásul közel is áll hozzá az újragondolt horror zsánere. A 2021-es Szellemirtók, az Öt éjjel Freddy pizzázójában 2. után hamarosan a Sikoly 7-ben is felbukkan.

A Netflix Scooby-Doo-sorozatának Diánájától nem áll távol a gyerekbarát horror műfaja (Fotó: CraSH/imageSPACE /MediaPunch)

De mikor láthatja a nagyérdemű a Netflix Scooby-Doo-jában? Egyelőre hivatalos premierdátum nem érkezett a projekthez, de nem kizárt, hogy már idén megkapják a rajongók a karácsonyfa alá a legújabb Scooby-Doo-t, de legkésőbb 2027 elején debütálhat a széria.

A streaming egyszer már nagyon mellényúlt Scooby-Doo-val

Nem ez lesz az első alkalom, hogy valamely nagy streamingszolgáltató örökbe fogadta a beszélő kutyát, vagyis pontosabban annak egy barátját. 2023-ban került bemutatásra az HBO Maxon a Vilma című spinoff, ami olyan 21. századi ráncfelvarrásokon esett át, ami aligha csúszott le a tősgyökeres rajongók torkán.