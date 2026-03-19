Teljes a csapat! Ők lesznek a netflixes Scooby-Doo főszereplői

Emlékszünk még, ugye? A kétezres évek elején az azóta DC filmes univerzum fejévé nőtt James Gunn elkészítette a Scooby-Doo rajzfilmek eddigi leghitelesebb filmadaptációját. A Matthew Lillard-féle Bozont annyira rajzfilmesre sikerült, hogy az animált kutya még csak nem is érződik szürreálisnak mellette, társaságukban Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. és Linda Cardellini jól hozták a Rejtély Rt. összeszokott csapatát. A napjaink legnépszerűbb sorozatait gyártó Netflix ismét megpróbálkozik élőszereplős köntösbe öltöztetni gyerekkorunk kedvenc családbarát krimijét. Mára pedig már azt is tudjuk, kik fogják megformálni a kotnyeles kölyköket.

Matthew Lillard Bozontként bebizonyította, hogy Scooby-Doo karakternek lett teremtve (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Teljes a csapat, megvan kik játsszák a Rejtély Rt. tagjait

A történet egy előzménysztori lesz

Remélhetőleg jobb lesz, mint a Vilma spinoff sorozat

Vajon tud még újat mutatni a Scooby-Doo netflixes verziója?

A Netflix tavaly óta tervezgeti ezt a projektet, melynek egyelőre egyetlen évadot és nyolc epizódot vetítettek előre. A széria cselekménye egyfajta eredettörténet lesz, melyben a Rejtély Rt., azaz Vilma, Fred, Diána, Bozont és Scooby-Doo találkozását követhetjük nyomon, miképpen ők is nyomot követnek egy földöntúli gyilkosság ügyében.

Körülbelül egy hónapja derült ki, hogy Dianát a mostanában egyre népszerűbb fiatal színésznő, McKenna Grace alakítja majd, aki feltűnt a Szellemirtók: Az örökség, az Öt éjjel Freddy pizzázójában 2 és a Sikoly 7 filmekben is. Azóta tovább bővült a szereplőgárda: a Vészhelyzet Pittsburghben két színésze, Tanner Hagen és Abby Ryder Fortson Bozont és Vilma szerepében tűnnek fel, míg a csapat „szépfiúját”, Fredet Maxwell Jenkins játssza.

Egyelőre nem mindenkiben láthatjuk a karaktereket, de a smink sokat segíthet (Fotó: Netflix)

A hivatalos sztori nem tartogat nagy meglepetéseket: az igazság felderítésére összeáll a gyakorlatias, tudományos beállítottságú helyi lány, Vilma és a kissé különc, de kifejezetten jóképű új srác, Fred. Az ikonikus csapat együtt vág bele az ügy felgöngyölítésébe, amely mindannyiukat egy sötét, nyugtalanító rémálomba rántja, és azzal fenyeget, hogy felszínre hozza a titkaikat. A filmgyártás a napokban veheti kezdetét, a megjelenési dátum egyelőre ismeretlen.