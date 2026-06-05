Nem lesz Hannibál-film? Az utolsó pillanatban derült ki: Denzel Washington túl drága lehet a Netflixnek

A Netflix-sorozatok közt évek óta igen sok, minőségi darabot tudhatunk: ilyenek, mint a Stranger Things, az Anya Taylor-Joy főszereplésével készült A vezércsel, a Squid Game és A Bridgerton-család, a teljesség igénye nélkül. Azt gondolná az ember, hogy az a forgalmazó és gyártó streamingóriás, amelyet a Warner Bros.-t akart felvásárolni a Paramount elől talán rendelkezik a megfelelő büdzsével, hogy Denzel Washingtont foglalkoztassa, ám a jelek mégis mást mutatnak.
Antoine Fuqua az utóbbi hetekben felrobbantotta a kasszákat a legutóbbi Michael Jackson életrajzi filmjével, mely a kritikusokat és a Pop Királyának rajongóit igazán megosztotta: előbbi tábor rühellte a filmet, utóbbiak számára pedig szinte minden korábbi filmnél jobb alkotásnak minősült. A Michael második részében viszont a terv szerint nem ő foglalná el a rendezői széket, ugyanis a közeljövőre vetítve komoly feladatot kapott: a Netflix megbízásából ő rendezi a pun hadvezér, Hannibál történetét, melyben a címszereplőt Denzel Washington alakítja. A készülő Hannibál háborús film a terv szerint a második pun háborút dolgozná fel.
A forgatást már a napokban elkezdték volna, azonban a filmgyártás küszöbén a Netflix behúzta a kéziféket. A film költségvetési tervezete túl drágának bizonyult a streamingszolgáltató számára.
Megannyi tényező lehet, amiért egy ilyen projekt megakadhat a kiadási tervezet miatt, de azért lássuk be, Denzel Washington lehet az, aki a leginkább lesúlyozza a Netflix pénztárcáját. Végülis Hollywood egyik legbefolyásosabb színészéről van szó, akinek szinte nincs is rossz filmje, valamint 10 Oscar-díj jelölésből két alkalommal hazavihette az aranyszobrocskát – a Kiképzés és Az 54. hadtest filmjeiért. Ugyanakkor a Gladiátor film forgatókönyvírója, John Logan is sokat nyomhat a latba.
Egyelőre nem mondtak le a projektről, a filmet továbbra is leforgathatják, amint ezek az aggályok normalizálódnak. Azonban jó ha sietnek vele, hiszen a természetet, a nyári éghajlati viszonyokat ki kell használniuk és egy ilyen lamentálás komoly, több hónapos csúszásokat eredményezhet.
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