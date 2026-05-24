Ez így nem oké! A Netflix kukázta a legjobb sorozatát

Ismerős az érzés, amikor az ember hosszas böngészés után leteszi a voksát egy új sorozat mellett, annyira jó, hogy egy ültő helyében ledarálja az első évadot, majd pofánveri a tény, hogy nincs tovább? Következő cikksorozatunkban olyan sorozatokat veszünk elő, melyek jól indultak, de valamiért nem kaptak folytatást, és ez nekünk még mindig fáj. A sort az Ez így nem oké című sorozattal kezdjük, mely akár a Stranger Things utódja is lehetett volna.

Ilyen véres fináléval ért véget az Ez így nem oké sorozat, és még mindig nyitva van megannyi kérdés (Fotó: YouTube)

Ez így nem oké. Ez volt a címe annak a remeknek ígérkező Netflix sorozatnak, mely a Stranger Things csapatának fejéből pattant ki, és csupán egy évadot ért meg a streaming-szolgáltatón. Főhősünk, Sydney, akit Sophia Lillis alakított, éppen a kamaszkor általános nehézségeivel küszködik. Próbálja feldolgozni édesapja elvesztését, rájön, hogy belezúgott a legjobb barátnőjébe, Dinába (Sofia Bryant), és ha ez nem lenne elég, felfedezi, hogy telekinetikus szuperképességei vannak. Barátságot köt a különc szomszéd fiúval, Stanley Barberrel (Wyatt Oleff), akiről kiderül, hogy nem is olyan fura, mint gondolta, és rövidesen leghűbb szövetségesévé válik.

Sophia Lillisnek vérében van a természetfeletti tinifilmek világa, az AZ című filmben is játszott (Fotó: Bros)

Az Ez így nem oké (I’m not okay with this) Charles S. Forsman képregénye alapján készült a Stranger Things alkotói csapatának keze alatt. Ez teljes mértékben meglátszott a végeredményen, tekintve a napjainkban játszódó, de abszolút retro bájú látványvilágot és a zeneválasztásokat, illetve a természetfeletti képességekkel megáldott tinédzserlány karakterét, bár ez már eleve adott volt Forsman képregényében.

Az első, és sajnos egyetlen évad összesen 7 epizódól állt, egyenként fél óra hosszú játékidővel, így jogos volt a harag, amikor az epikus és számtalan kérdést nyitva hagyó záróepizód után e sorok írója felháborodottan kutatott a folytatás után, de válaszokat sajnos nem kapott. A széria folytatását még a Covid hullám árnyékában, 2020 augusztusában kaszálta el a Netflix, a döntést pedig a világjárvány okozta nehézségekkel indokolták. Azóta ugyan eltelt néhány év, a szakma bőven talpra állt, sőt, 2025 szilveszterén befejeződött a Stranger Things sorozat is, melynek tökéletes hiánypótló, helyettesítő sorozata lehetett volna az Ez így nem oké, mondjuk az 1985 krónikái helyett, mely messze alulmúlta az elvárásokat, de a Netflix sajnos azóta is mélyen hallgat a projektről. A pandémia mellett közrejátszott a döntésben a tény, hogy az Ez így nem oké pont azt a nézői csoportot célozta volna meg, mint a Duffer testvérek tinédzser-sci-fi sorozata, a streaming-szolgáltató pedig nem volt meggyőződve arról, hogy a kettő megfér majd egymás mellett, nem oltja-e ki egyik sikerét a másik.