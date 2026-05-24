Ez így nem oké! A Netflix kukázta a legjobb sorozatát

Ismerős az érzés, amikor az ember hosszas böngészés után leteszi a voksát egy új sorozat mellett, annyira jó, hogy egy ültő helyében ledarálja az első évadot, majd pofánveri a tény, hogy nincs tovább? Következő cikksorozatunkban olyan sorozatokat veszünk elő, melyek jól indultak, de valamiért nem kaptak folytatást, és ez nekünk még mindig fáj. A sort az Ez így nem oké című sorozattal kezdjük, mely akár a Stranger Things utódja is lehetett volna.
Ez így nem oké. Ez volt a címe annak a remeknek ígérkező Netflix sorozatnak, mely a Stranger Things csapatának fejéből pattant ki, és csupán egy évadot ért meg a streaming-szolgáltatón. Főhősünk, Sydney, akit Sophia Lillis alakított, éppen a kamaszkor általános nehézségeivel küszködik. Próbálja feldolgozni édesapja elvesztését, rájön, hogy belezúgott a legjobb barátnőjébe, Dinába (Sofia Bryant), és ha ez nem lenne elég, felfedezi, hogy telekinetikus szuperképességei vannak. Barátságot köt a különc szomszéd fiúval, Stanley Barberrel (Wyatt Oleff), akiről kiderül, hogy nem is olyan fura, mint gondolta, és rövidesen leghűbb szövetségesévé válik.
Az Ez így nem oké (I’m not okay with this) Charles S. Forsman képregénye alapján készült a Stranger Things alkotói csapatának keze alatt. Ez teljes mértékben meglátszott a végeredményen, tekintve a napjainkban játszódó, de abszolút retro bájú látványvilágot és a zeneválasztásokat, illetve a természetfeletti képességekkel megáldott tinédzserlány karakterét, bár ez már eleve adott volt Forsman képregényében.
Az első, és sajnos egyetlen évad összesen 7 epizódól állt, egyenként fél óra hosszú játékidővel, így jogos volt a harag, amikor az epikus és számtalan kérdést nyitva hagyó záróepizód után e sorok írója felháborodottan kutatott a folytatás után, de válaszokat sajnos nem kapott. A széria folytatását még a Covid hullám árnyékában, 2020 augusztusában kaszálta el a Netflix, a döntést pedig a világjárvány okozta nehézségekkel indokolták. Azóta ugyan eltelt néhány év, a szakma bőven talpra állt, sőt, 2025 szilveszterén befejeződött a Stranger Things sorozat is, melynek tökéletes hiánypótló, helyettesítő sorozata lehetett volna az Ez így nem oké, mondjuk az 1985 krónikái helyett, mely messze alulmúlta az elvárásokat, de a Netflix sajnos azóta is mélyen hallgat a projektről. A pandémia mellett közrejátszott a döntésben a tény, hogy az Ez így nem oké pont azt a nézői csoportot célozta volna meg, mint a Duffer testvérek tinédzser-sci-fi sorozata, a streaming-szolgáltató pedig nem volt meggyőződve arról, hogy a kettő megfér majd egymás mellett, nem oltja-e ki egyik sikerét a másik.
6 év távlatából is érdemes visszanézni az Ez így nem oké 7 epizódját, egyrészt annak, aki esetleg nem látta, másrészt annak is, aki már látta. Ugyan fájó pont, hogy a finálé után maradnak kérdések a nézőben, de az atmoszféra, a látvány és a szerethető karakterek miatt igazi kikapcsoló sorozat, nem mellesleg olyan zenei felfedezésekkel szolgált, mint a Prefab Sprout zenekar King of Rock n’ Roll című zseniális dala, vagy a Bloodwitch zenekar, mely ugyan fiktív és kizárólag a sorozat kedvéért született, de az epizódok alatt elhangzó dalokból készült albumot érdemes időről-időre elővenni.
