Nem lesz több Superman? James Gunn a karrierjét félti a Warner Bros. eladásával

A Warner Bros. Discovery felvásárlása már jó ideje leng a levegőben. Kezdve azokkal a pletykákkal, hogy a Paramount felajánlotta a cégóriás felvásárlását, addig amíg hivatalossá vált a Warner eladási szándéka. Az átállás következményei, jogi vagy más értelemben kétségkívül a Warner Bros. minden ismert címében megmutatja hatását — ilyenek mint a Gyűrűk ura, Mátrix, Harry Potter franchise-ok, a Christopher Nolan filmek legjava és nem utolsósorban az újfent igen trendi DC filmes univerzum is.

A Warner Bros. a csúcson hagyná ott a filmgyártást (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ha eladják a Warner Bros.-t, mi lesz a James Gunn filmekkel?

James Gunn, aki korábban A galaxis őrzői filmekkel bizonyította, hogy a Marvel filmes univerzum elbírja a felnőttesebb témákat laza karakterekkel, igen jó reménnyel és hatalmas magabiztossággal került át a konkurens DC univerzumhoz. Munkája alatt több sikert ért el, elhozta a jobbik Suicide Squad filmet, egy kifejezetten népszerű Supermant, több évre előrevetítve a közös munkájának szándékát a képregényfilmek fejeseként. Most, hogy már csak az nem szabott ajánlatot a Warner Bros. felvásárlására, aki nem akart, az ő jövője is érthetően megkérdőjeleződik.

A BobaTalks című Youtube podcastben a klasszis rendező a DC univerzum jövőjéről beszélt, pontosabban arról, hogy a történetszál folytatódik-e a Superman folytatását jelölő Man of Tomorrow-val, vagy ez a film lesz a vége:

Hogyha m.. Igen, egyértelműen tovább fognak menni a Man of Tomorrow-nál. Az egyelőre nem biztos, hogy velem vagy nélkülem váltják be ezt az ígéretet, ez sok mindenen múlik, de igen

— fejtette ki James Gunn.

A rendező kijelentésében az tűnik a legérdekesebbnek, ami végül nem hangzik el. A mondat elején ugyanis azonnal félbevág egy részletet, mellyel minden bizonnyal nem akarhatott túl sokat előreközölni. Azt is mondhatta volna: 'Hogyha maradok...', melyben ott van az is, hogy talán nem marad a cégnél a jövőben.

Mindenesetre őrült egy időszak következik a Warner Bros. életében, eddig a Paramount és a Netflix jelezte vásárlási szándékát, de állítólag többen is kopogtattak már náluk ezügyben. Az pedig, hogy miként hat ez majd ki a Warner Bros. címeire és a DCU-ra, azt egyelőre senki nem láthatja előre, még James Gunn sem.