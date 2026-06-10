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"Legyen olyan, mint a Nagymenők" – Martin Scorsese a hawaii Nagymenőkkel érkezik jövőre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Martin Scorsese
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 21:27
dwayne johnsonNagymenők
Pálmafák, tengerpart, szervezett bűnözés. Nagyjából ez fémjelzi Martin Scorsese új, folyamatban lévő filmjét, melyben egy olyan színész is főszerepet kap, akivel a gengszterfilmek királya a korábbiakban még egyszer sem dolgozott együtt.
Bors
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Martin Scorsese újabb gengszterfilmes nagy dobásra készül. A gengszterfilmek koronázatlan királya ezúttal egy igazán különleges helyszínre kalauzolja a műfaj szerelmeseit, következő filmjében ugyanis Hawaii egyetlen szervezett bűnbandájának feje, Wilford ‘Nappy’ Pulawa felemelkedése és bukása kerül a vászonra.  

Martin Scorsese Nagymenők című filmjének egy jelenete Robert De Niroval, Ray Liottaval, Joe Pescivel és Paul Sorvinoval.
Hawaii Nagymenőket ígér Martin Scorsese új rendezésében (Fotó: HIP/ Northfoto)

Martin Scorsese marad a gengsztereknél

Martin Scorsese olyan gengszterfilmekkel tette fel magát a térképre, mint az Aljas utcák, a Nagymenők vagy a Casino. A filmguru sok évtizedes karrierje során sem szakadt el a műfajtól, következő rendezésében is megmarad a jól bevált pályán, némi csavarral.  

Martin Scorsese rendező portréja.
Martin Scorsese új filmje is megmarad a rendező kedvenc műfajánál (Fotó: Ron Adar)

Sztárparádé lesz Martin Scorsese új filmje

A forgatókönyv már 90%-ban készen áll, melyet nem más írt a rendezővel közösen, mint a 60 Minutes műsor újonnan beiktatott főnöke, Nick Bilton. Bilton új pozícióját és a forgatókönyv megírását bravúrosan egyensúlyozza, a jelek szerint a forgatás már októberben elkezdődhet. Saját elmondása szerint Scorsese nem kímélte a forgatókönyv írása közben és folyamatosan jegyzetekkel látta el. Egyik legfőbb utasítása az volt, hogy ha lehet, legyen olyan “Nagymenős”. A film a 20th Century és a Disney égisze alatt készül. Már a főszereplő színészekről is érkeztek hírek. Az első színésznő, akit felkértek a projektre a jelenleg Steven Spielberg új sci-fijével parádézó Emily Blunt, de Martin Scorsese egyik kedvenc színésze, Leonardo DiCaprio neve is már biztosan ott lesz a stáblistán, a főszerepre pedig nem is akadt volna kézenfekvőbb választás, mint Dwayne Johnson

Dwayne Johnson a Faster című filmben.
Már el is képzelhetjük ezt a jelenetet Dwayne Johnsonnal és homokos tengerpartokkal (Fotó: CBS Films)

Hawaii bűnözőket láthatunk a vásznon

A történet Wilford ‘Nappy’ Pulawa gengszterfőnökről szól, aki Hawaii állam ezidáig egyetlen szervezett bűnbandájának feje volt az 1970-es évek elején. A “Szervezet” vagy “Hawaii Szindikátus” néven elhíresült bűnbanda az 1960-as évek végétől egészen az 1990-es évek közepéig kontroll alatt tartotta Hawaii állam minden kriminális tevékenységét. Pulawa 1969-ben lépett a szindikátus élére, az ő vezetése alatt szilárdult meg a Szervezet hatalma. Tevékenységük alá főként a szerencsejáték, prostitúció és a kínai hófehér heroin terjesztése tartozott. Kapcsolatban álltak a japán, a kínai és a szárazföldi amerikai maffiákkal is, különösen a nevadai és kaliforniai szindikátusokkal. A tömény erőszaktól sem riadtak vissza, egy alkalommal két Los Angeles-i maffiatagot feldarabolva küldtek vissza a főnöküknek az alábbi üzenettel: 

Isteni volt, küldjetek még!

Pulawa csillaga leáldozott, amikor 1973-ban nagyobb összegeket invesztált volna az ingatlanbizniszbe, a hatóságok pedig lekapcsolták adócsalás vádjával. 1975-ben börtönbe került, 1984-ben feltételes szabadlábra helyezték és vissza is tért Hawaiira, de az irányítást már nem tudta visszaszerezni egykori szindikátusa felett.  

 

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