Steven Spielberg újra menővé tenné az ufókat: megnéztük A leleplezés napját – Kritika

A Bors szerkesztősége meghívást kapott A leleplezés napja (Disclosure Day) premier előtti vetítésére, melyet az első reakciók alapján sokan a Steven Spielberg-filmek egyik legjobbjaként emlegetnek, vagy legalábbis a maestro elmúlt 20 évben készült legjobb alkotásaként – a Világok harca óta. Ő a modern világ egyik legsokoldalúbb rendezője, minden műfajból sikerült kiemelkedőt alkotnia, mégis érezhető, hogy a tudományos fantasztikumra alapuló mesék némileg előnyt élveznek nála. A leleplezés napja kicsit visszatérés a komfortzónájához – szóval el kell vonatkoztatnunk azoktól az újító, kísérletező filmektől, mint a Backrooms és a Megszállottság, melyekkel most meg kell a mozipénztáraknál küzdenie. Szóval nézzük, miként teljesít a fiatal, merész titánokkal szemben Hollywood vén rókája.

Emily Blunt arca A leleplezés napja egésze alatt rezzenéstelen (Fotó: YouTube)

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A történet jelentős részben két szálon fut. Az egyik vonalon Margaret (Emily Blunt) egy időjós hölgy, aki élő adásban adja jelét annak, hogy valami nagyon különös és mély köze van földönkívüli lényekhez, igaz először mindenki azt gondolja, hogy neurológiai betegségben szenved. Az élete ezután egy szempillantás alatt megváltozik, ahogy közben arra is rájön, hogy képes az emberek legmélyebb érzelmeit átérezni.

Nem mellékesen nézőként az ő érzelmeit látjuk át legkevésbé, mivel a színésznő vélhetően a botox kezelések miatt szinte képtelen érzelmeket közvetíteni az arcával – ez már Az ördög Pradát visel 2-ben feltűnt a nézők számára.

A másik vonalon egy hackert láthatunk, Daniel (Josh O’Connor) akinek a birtokában van egy rakat videós bizonyíték arról, hogy 1947 óta miképpen vetik alá kísérleteknek és kínozzák az emberek a földönkívülieket. Az ő célja, hogy az egész világ megismerhesse az igazságot. Az ő különleges képessége, hogy olyan szinten megérti az űrlények nyelvét, mintha az anyanyelvén szólnának hozzá.

Mindezt nem nézi jó szemmel az úgynevezett WANDEX – élükön Noah Scanlonnal (Colin Firth) – akik kicsit olyanok, mint a gonosz sötét zsaruk. Ők koordinálták az idegen lények etikátlan fogadását és évtizedek óta titkosítják a köznép elől az idegenek létezését. Akár azt is képzelhetjük, hogy lényegében ők a gonosz ügynökök, akik fel akarták boncolni E.T.-t a rendező korábbi filmjében. Számomra, akit utóbbi film gyerekként traumatizált, különösen érzékeny pont volt ez.