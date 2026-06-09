Mi történhetett? Jason Momoa kiszállt a Helldiver filmből!

Sokkoló hírre ébredhettek azok, akik már tűkön ülve várják a Playstation játékon alapuló Helldivers filmet. A februárban még büszkén a stábhoz csatlakozó Jason Momoa minden különösebb indoklás és előzetes figyelmeztetés nélkül fogta magát és kiszállt a projektből.
A Trónok harca sorozatban közönségkedvenccé vált Jason Momoa az Egy Minecraft filmes szerepe után egy újabb videójáték-adaptációt vállalt be. A Helldivers egy Playstationre készült, kooperatív lövöldözős játék, melyből most a Sony Pictures támogatásával készül mozifilm. A premierdátumot 2027 novemberére tűzte ki Justin Lin rendező.
Még 2026 februárjában érkezett a bejelentés, hogy Jason Momoa is csatlakozik a projekthez. Talán az Egy Minecraft film összesen 960 millió dolláros bevétele és gigantikus sikere után Momoa úgy volt vele, hogy a videójátékokon alapuló filmekkel nem nagyon lőhet mellé, de most mégis úgy tűnik, meggondolta magát. Azt, hogy a színész miért hagyta ott a Helldivers filmet, egyelőre jótékony homály fedi, és nem valószínű, hogy visszavárnák, hiszen a Sony már meg is kezdte a keresést Momoa pótlására, a film pedig forog tovább.
Az első Helldivers játék 2015-ben jött ki. A történet szerint egy csapat elit katona feladata megvédeni a Szuper Földet és az uralkodó demokráciát különböző földönkívüli lényektől, akik fenyegetik a bolygót. A játék 2024-ben kapott folytatást is, ami hatalmas sikert aratott a gamerek körében, főleg, hogy azóta már XBOX-on is elérhető a játék. Így biztosan sokan lesznek kíváncsiak a 2027-ben mozikba kerülő filmre. A rendező Justin Lin nevéhez olyan filmek köthetők, mint a Halálos iramban-franchise, a Chris Pine főszereplésével készült Star Trek: Mindenen túl, valamint a Matthew McConaughey és Woody Harrelson párosát legendássá tévő True Detective sorozat egyes epizódjait is ő dirigálta. Ezek alapján minden rajongó megnyugodhat, biztos kezekbe került a Helldivers.
Jason Momoa legújabb filmjei közül jelenleg a Dűne 3. része, a Streetfighter és a Supergirl is még 2026-ban érkezik, de a forgatások már mindegyik projekt esetében befejeződtek. Az Egy Minecraft film is folytatást kap A Minecraft-Movie: Squared címmel, de csak jövőre datálják, így biztosan nem az időbeosztásával volt probléma.
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