Az őrület folytatódik! Megjelenési dátumot kapott a Minecraft film folytatása

A Minecraft film lehengerlő sikerekkel zárt a kasszáknál. A gaming világ egy nagy szelete, a legfiatalabb közönség és azoknak szülei sorra rohamozták meg a mozikat, hogy aztán Jack Black Lava Chicken zenéjét hallgassák hetekig a gyerekektől és a TikTok-videók alatt. Az első rész sikere addig ment, hogy jelenleg az idei második legtöbb bevételt hozó film. Sokan imádták tehát a filmet, számukra jó hír lehet, hogy a Warner Bros. zöldutat adott az Egy Minecraft film folytatásának!

A Minecraft film története hivatalosan is folytatódik! (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Megjelenési dátumot is kapott a Minecraft 2!

Természetesen várható volt a folytatás, hisz a stáblista utáni jelenet magában hordozta a második rész lehetőségét, de a hivatalos megerősítésre idáig kellett várni.

A bejelentést a Minecraft film hivatalos Instagram-fiókja tette hivatalossá, amelyen a játékokból jól ismert elemek láthatóak: egy barkácsasztal, melyen két vascsákány van - az egyik lila fénnyel vibrálva, jelezve hogy bűvölve van. A stílusos ábrázolás alatt pedig egy dátum: 2027. július 23.

Ezen a napon az aktuális őrület és a nosztalgia összecsapását követhetjük majd: történetesen pont erre a napra tervezték a Simpson család második mozifilmjét, ami komoly összecsapást vetít előre a Disney és a Warner Bros. húzónevei között. Ugyanis a Minecraft film idén a második legnagyobb bevételt hozta a mozis versenytársai között 955 millió dollárral zárva a mozis kasszáknál, emiatt a Warner minden bizonnyal nagy reményekkel indul a második résznek is.

A szereposztásról hivatalos információ nincs, de minden bizonnyal visszatér Jack Black, Jason Momoa és a Wednesday sorozatból is ismert Emma Myers is, a rendezői székben pedig ismét Jared Hess foglal helyet.

Nem volt egyértelmű a siker

A film első előzetese 2024. szeptemberében jött ki. Ekkor még a rajongók egyáltalán nem tudták, mire számítsanak a projekt kapcsán, de az elvárásokat merőben alulmúlta. Sokan bírálták a teljesen CGI világot — mintha máshogy meg lehetne csinálni ezt a filmet —, de ami igazán kiborította a nézőket, az Jack Black maga.

Jack Black nem nagyon hasonlít Steve-re (Fotó: Mojang)

A Minecraft játékban Steve karaktere egy alacsonyan kidolgozott, de arányait tekintve inkább vékony, szakáll nélküli karakter. Ezzel egyáltalán nincs pariban a középkorú Jack Black jellegzetessé vállt ősz szakállával és köbcös termetével. Fél évvel a film megjelenése előtt a rajongók teljesen lehúzták a filmet és Jack Black is megkérdőjelezte saját képességeit.

Én imádom a filmet, de most... nem tudom. Nézzük meg, mit gondolnak mások, mert magamban már nem tudok bízni.

— reagálta Jack Black a megjelenés előtt a negatív hangokra.