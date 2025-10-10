Az őrület folytatódik! Megjelenési dátumot kapott a Minecraft film folytatása

A Minecraft film lehengerlő sikerekkel zárt a kasszáknál. A gaming világ egy nagy szelete, a legfiatalabb közönség és azoknak szülei sorra rohamozták meg a mozikat, hogy aztán Jack Black Lava Chicken zenéjét hallgassák hetekig a gyerekektől és a TikTok-videók alatt. Az első rész sikere addig ment, hogy jelenleg az idei második legtöbb bevételt hozó film. Sokan imádták tehát a filmet, számukra jó hír lehet, hogy a Warner Bros. zöldutat adott az Egy Minecraft film folytatásának!
Természetesen várható volt a folytatás, hisz a stáblista utáni jelenet magában hordozta a második rész lehetőségét, de a hivatalos megerősítésre idáig kellett várni.
A bejelentést a Minecraft film hivatalos Instagram-fiókja tette hivatalossá, amelyen a játékokból jól ismert elemek láthatóak: egy barkácsasztal, melyen két vascsákány van - az egyik lila fénnyel vibrálva, jelezve hogy bűvölve van. A stílusos ábrázolás alatt pedig egy dátum: 2027. július 23.
Ezen a napon az aktuális őrület és a nosztalgia összecsapását követhetjük majd: történetesen pont erre a napra tervezték a Simpson család második mozifilmjét, ami komoly összecsapást vetít előre a Disney és a Warner Bros. húzónevei között. Ugyanis a Minecraft film idén a második legnagyobb bevételt hozta a mozis versenytársai között 955 millió dollárral zárva a mozis kasszáknál, emiatt a Warner minden bizonnyal nagy reményekkel indul a második résznek is.
A szereposztásról hivatalos információ nincs, de minden bizonnyal visszatér Jack Black, Jason Momoa és a Wednesday sorozatból is ismert Emma Myers is, a rendezői székben pedig ismét Jared Hess foglal helyet.
A film első előzetese 2024. szeptemberében jött ki. Ekkor még a rajongók egyáltalán nem tudták, mire számítsanak a projekt kapcsán, de az elvárásokat merőben alulmúlta. Sokan bírálták a teljesen CGI világot — mintha máshogy meg lehetne csinálni ezt a filmet —, de ami igazán kiborította a nézőket, az Jack Black maga.
A Minecraft játékban Steve karaktere egy alacsonyan kidolgozott, de arányait tekintve inkább vékony, szakáll nélküli karakter. Ezzel egyáltalán nincs pariban a középkorú Jack Black jellegzetessé vállt ősz szakállával és köbcös termetével. Fél évvel a film megjelenése előtt a rajongók teljesen lehúzták a filmet és Jack Black is megkérdőjelezte saját képességeit.
Én imádom a filmet, de most... nem tudom. Nézzük meg, mit gondolnak mások, mert magamban már nem tudok bízni.
— reagálta Jack Black a megjelenés előtt a negatív hangokra.
Végül a Minecraft film a tavaszi és a nyári mozis idény egyik legnagyobb sikere lett. A nézők imádták, hangosan őrjöngtek a mozitermekben és a legfiatalabbak azóta is mémelik egymás között a film legikonikusabb jeleneteit — különösképpen a csirkezsokét és a lávacsirkét.
