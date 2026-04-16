Ez óriási! Kiszivárgott a Dűne harmadik részének első 7 perce: mindenki megőrül érte

Még mindig élénken él bennünk az új Dűne előzetese: ebben Paul Atreides (Timothée Chalamet) sötét uralkodóvá válik, miközben Chani (Zendaya) szembefordul vele a Paul által kirobbantott vallási háborúban. Emellett néhány pillanatra feltűnt Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, valamint a visszatérő Jason Momoa is, új megjelenésben. A látottak alapján a 2024-es második részt egy grandiózus, komor hangulatú, drámai és akcióval teli folytatás követi. Magyarországon december 17-én kerül a mozikba, ahol a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című filmmel is meg kell majd küzdenie a nézők figyelméért. A premier előtt ráadásul akadtak szerencsések, akik már áprilisban hét percet is láthattak belőle… igazi mázlisták!

Zendayának lesz mit kipihennie a sok tavalyi forgatás, köztük Dűne: Harmadik rész után (Fotó: Capture d'écran via Bestimage)

Jó lehetett Dűne rajongónak lenni a CinemaConon

Denis Villeneuve Magyarországon is forgatott filmjéből, a Dűne: Harmadik részből mutattak be egy hosszabb szösszenetet a CinemaConon a minap. A szerencsés közönség láthatta a film első hét percét. A beszámolók alapján a film Javier Bardem karakterével, Stilgarral kezdődik, aki a fremenek seregét vezényelte az átláthatatlan ellenségek garmadájába. Robbantások, tűz és lőfegyverek sorozatának káoszát lehetett követni egy akcióval telített a jelenetben.

A hét percnyi intenzív cselekmény után átváltottak egy vélhetően későbbi jelenetre, melyben Jason Momoa és Timothée Chalamet karakterei állnak egymással szemben, mire Momoa a következőket mondta:

Elfoglaltad a galaxist. Világok ezreit pusztítottad el. Rajtad már nem lehet segíteni.

A közönség pedig imádta ezt a betekintést, jól mutatva a hype-ot, ami körbelengi ezt a tíz évet felölelő projektet. Az eseményen a rendező maga is megjelent, aki megerősítette, hogy ez egy teljesen új irányvonal lesz a modern Dűne filmes univerzumán belül, ami egy trilógia formájában kerekíti le a történetet:

Nem akartam a saját nyomaimban járni. Valami újat akartam kipróbálni. Az első film meditatívabb volt, a második egy háborús film, a harmadik pedig egy thriller lesz. Akciódúsabb, gyorsabb és sokkal érzelmesebb. (…) Érzelmekkel telve ültem újra a rendezői székbe, hogy elköszönhessek Paultól és Chanitól a sivatagban. Olyan, mintha egy kis család lennénk. 10 év az életünkből.

Ezekben az érzésekben a Chanit alakító színésznő is osztozik, aki tavaly komolyan meghajtotta magát, hogy a Zendaya-filmeket idén 5 gigaprojekt bővíthesse — köztük a Dűne Harmadik rész:

Nagyon izgatott vagyok. Ez a film, vagyis ezek a filmek nagyon sokat jelentettek nekem. Végigkísérték, ahogy felnőttem a húszas éveimben és mind a filmek, mind az emberek nagyon különleges helyet foglalnak el a szívemben. Nagyon izgulok és nagyon hálás vagyok, hogy részese lehetek.