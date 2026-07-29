„Másképpen élünk meg dolgokat” – Széphalmi Juliska és Sánta Laci nyíltan vallottak a válásukról

Ismét együtt tűnik fel a képernyőn Széphalmi Juliska és Sánta Laci – ezúttal az Exek csatája című műsorban az RTL+ Premiumon. Még 2020-ban döntöttek a válás mellett, amit mindketten más okokra vezetnek vissza.
„A mi viszonyunk mindig is egy nagyon dinamikus és impulzív kapcsolat volt. Alapvetően nagyon jól megvagyunk. Külön-külön egymással” – magyarázta a színész a hot! magazinnak. „Sokszor jelentett problémát, hogy míg én kritikus szülő voltam, addig ő inkább egy lázadó gyerek. Tizenkét év korkülönbség van köztünk, mégsem ezt láttam a legfőbb problémának. Van egy alapvető világnézetbeli különbség, ami a családi háttérrel, a neveltetéssel függhet össze; gondolom, emiatt látunk és élünk meg másképpen dolgokat.”
A bizalmatlanság és a megcsalás mind hozzájárultak ahhoz, hogy a házaspár a válás mellett döntsön. Egy kapcsolatban azonban mindig mélyebb okokra vezethető vissza a probléma forrása. Széphalmi Juliska válása kapcsán elmondta, szerint teljesen más volt az életről, a szabadságról, a szerelemről és a vágyakról alkotott elképzelésük.
Abban egyetértünk, hogy a korkülönbség sosem jelentett problémát
– mesélte a táncművész a szakításukról.
„Már csak azért sem, mert én mindig nagyon koraérett voltam, hiszen nagyon fiatalon rákényszerített az élet, hogy teljesen egyedül közlekedjek a világban. Laci ilyen szempontból sokkal később érő típus volt, és ez a kettő valahogy nem találkozott. Közeledve a negyvenhez, ő már sokkal higgadtabb volt, míg én szívesen jöttem-mentem volna a világban, hogy tapasztalatokat gyűjtsek. Tudom, hiszem, hogy a világ sokkal nagyobb egy színházi öltözőnél, és amíg Laci megelégedett azzal, amit számára a színház nyújtott, sőt kifejezetten boldoggá tette a karrierje építése, én igenis ki mertem mondani, hogy az élet ennél sokkal több lehetőséget rejt magában.”
Sánta László és Juliska sokáig hittek a kapcsolatuk erejében, és igyekeztek megoldást találni a problémákra, azonban idővel belátták: annyira különböznek, hogy mindkettőjük és a gyermekük számára is az a legjobb, ha elválnak.
„A lehetőségeimhez mérten a mai napig próbálom eldönteni magam körül a falakat” – folytatta Juliska. „Mivel van egy gyermekünk, a döntéseimet is eszerint kell meghoznom. Már háromnegyed éve nem voltunk együtt, de nagyon szerettem volna rendbe hozni a kapcsolatunkat. Akkor megfogalmaztam Lacinak, hogy ha másban nem is, de abban biztos vagyok, hogy nekem ő és Lacika a legfontosabbak: fogjuk magunkat, és mutassuk meg a gyermekünknek a világot, és ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond vagy gondol rólunk. Szerettem volna, ha ez a szabadságvágy Lacira is átragad, de sajnos valamit nem jól csináltam. Laci úgy szereti az életét, ahogyan van, én pedig mindig csak egy háttérmunkásnak éreztem magam mellette.”
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