„Másképpen élünk meg dolgokat” – Széphalmi Juliska és Sánta Laci nyíltan vallottak a válásukról

Ismét együtt tűnik fel a képernyőn Széphalmi Juliska és Sánta Laci – ezúttal az Exek csatája című műsorban az RTL+ Premiumon. Még 2020-ban döntöttek a válás mellett, amit mindketten más okokra vezetnek vissza.

Sánta Laci és Széphalmi Juliska kitálalt a válásukról

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Sánta László és Széphalmi Juliska az Exek csatája című műsorban szerepelnek együtt.

A pár 2020-ban döntött a válás mellett, de másként látják a szakítás okait.

A színművész szerint a különböző világnézetük és személyiségük távolította el őket egymástól.

Juliska úgy érezte, több szabadságra és új élményekre vágyott, mint amit a közös életük nyújtott.

Széphalmi Juliska és Sánta Laci válása

„A mi viszonyunk mindig is egy nagyon dinamikus és impulzív kapcsolat volt. Alapvetően nagyon jól megvagyunk. Külön-külön egymással” – magyarázta a színész a hot! magazinnak. „Sokszor jelentett problémát, hogy míg én kritikus szülő voltam, addig ő inkább egy lázadó gyerek. Tizenkét év korkülönbség van köztünk, mégsem ezt láttam a legfőbb problémának. Van egy alapvető világnézetbeli különbség, ami a családi háttérrel, a neveltetéssel függhet össze; gondolom, emiatt látunk és élünk meg másképpen dolgokat.”

„Szívesen jöttem-mentem volna a világban”– Széphalmi Juliska válásukról

A bizalmatlanság és a megcsalás mind hozzájárultak ahhoz, hogy a házaspár a válás mellett döntsön. Egy kapcsolatban azonban mindig mélyebb okokra vezethető vissza a probléma forrása. Széphalmi Juliska válása kapcsán elmondta, szerint teljesen más volt az életről, a szabadságról, a szerelemről és a vágyakról alkotott elképzelésük.

Abban egyetértünk, hogy a korkülönbség sosem jelentett problémát

– mesélte a táncművész a szakításukról.

„Már csak azért sem, mert én mindig nagyon koraérett voltam, hiszen nagyon fiatalon rákényszerített az élet, hogy teljesen egyedül közlekedjek a világban. Laci ilyen szempontból sokkal később érő típus volt, és ez a kettő valahogy nem találkozott. Közeledve a negyvenhez, ő már sokkal higgadtabb volt, míg én szívesen jöttem-mentem volna a világban, hogy tapasztalatokat gyűjtsek. Tudom, hiszem, hogy a világ sokkal nagyobb egy színházi öltözőnél, és amíg Laci megelégedett azzal, amit számára a színház nyújtott, sőt kifejezetten boldoggá tette a karrierje építése, én igenis ki mertem mondani, hogy az élet ennél sokkal több lehetőséget rejt magában.”