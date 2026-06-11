„Úgy főzök, mint egy angyal” – Hugh Laurie mindenhez ért! 67 éves lett a legjobb tévés doki!

Mi jut először eszünkbe Hugh Laurie-ról? A végtelenül cinikus, de zseniális Doktor House? A bolond György herceg a Fekete viperából? Az apa a Stuart Little kisegér filmekből? A színész mindig a maximálisat hozza a rászabott karakterekből, teszi ezt máig, 67 évesen is!
Mielőtt a színészet felé fordult volna, Hugh Laurie komolyan sportolt. Édesapja, Ran Laurie olimpiai aranyérmes evezős volt, és a fiatal Hugh is az ő nyomdokait követte. 1977-ben ifjúsági brit bajnok lett evezésben, és 1980-ban indult a híres Cambridge-Oxford evezős versenyen is. Végül egy komoly fertőzés miatt kellett feladnia az élsportot – ekkor csatlakozott a Cambridge-i egyetem színjátszó köréhez.
Itt ismerte meg egyik legjobb barátját, a méltán híres humorista Stephen Fryt. Olyan nagy barátok lettek, hogy Hugh Laurie gyerekeinek Fry lett a keresztapja.
A legtöbben színészként és humoristaként ismerjük, elsősorban Rowan Atkinson oldalán a Fekete viperában, valamint Stephen Fry-jal közösen készített televíziós műsoraiból. Kevesebben tudják azonban, hogy Hugh Laurie a blues zenében is otthonosan mozog: saját zenekarában nemcsak énekesként, hanem zongoristaként, szaxofonosként, gitárosként, dobosként és szájharmonikásként is színpadra lépett, amikor a helyzet úgy kívánta. Emellett íróként is bemutatkozott: A balek (The Gun Seller) című szórakoztató regénye jelentős sikert aratott. Elhíresült egy interjúja, melyben a riporter felsorolta az összes eredményét, majd megkérdezte: „Van-e bármi, amiben jobb lehetek Önnél? Elképzelhető, hogy rosszul főz?” – mire Laurie viccesen azt válaszolta:
Nem, úgy főzök mint egy angyal.
A színészlegenda 2012-ben előkelő helyet foglalt el a Guinness Rekordok könyvében a legnézettebb főszereplőként: természetesen a Doktor House-ról van szó. A sorozat és Hugh Laurie népszerűségét tovább bizonyította, hogy 2011-ben ő volt a legjobban fizetett televíziós színész epizódonként 400 000 dolláros gázsival. Érdekes, hogy a kiváló teljesítmény ellenére a színész egyszer sem kapott Emmy-díjat, de a Golden Globe aranyszobrát háromszor is hazavitte.
Az internet vérmes véleményeire olykor érzékenyen reagál, ahogy az a napokban is kiderült. Az X-en beleállt egy újságíró a Doktor House epizódokba: kritikájában kiemelte a részek ismétlődő természetét. A negatív véleményre a főszereplőt alakító Hugh Laurie billentyűzetet ragadott és a tőle megszokott angolos humorral, de mégis nyers modorral válaszolt.
Köszönöm a kritikát. Valójában próbálkoztunk olyan részekkel is, ahol House-nak elsőre igaza van, de azok csak 6 percig tartottak, és az NBC nem volt boldog. Próbálkoztunk olyan részekkel is, ahol a páciens meghalt, és az átlag néző nem volt boldog.
Később jó úriember módjára bocsánatot is kért.
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