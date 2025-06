Hugh Laurie 66 éves lett – Íme 5 érdekesség, amit nem biztos, hogy tudtál róla!

Holnap ünnepli 66. születésnapját Hugh Laurie, akit leginkább Dr. House bőrébe bújva ismerünk, ahol a mogorva, rosszarcú, de zseniális orvos figuráját életre keltette – és valljuk be, nélküle a kórházas sorozatok unalmas szürke foltok lettek volna! A „fájdalomra felírt” morcos doki legendás sziporkái és cinikus beszólásai nélkül bizony sokan talán bele sem szerettek volna az orvosos sorozatokba. De Hugh ennél jóval több: korábban a Fekete Vipera című komikus brit sorozatban is megvillantotta színészi zsenialitását, és ő volt Stuart Little, kisegér című filmtrilógia egyik főszereplője is!

Hugh Laurie legismertebb karaktere egyértelműen Dr. House - Fotó: Fox / Northfoto

Hugh Laurie felesége, Jo Green három gyereket nevelt együtt a férjével

Magánéletében Laurie igazi családapa: feleségével, Jo Greennel három gyereket nevelnek, és bár a kamera előtt gyakran jelenik meg kissé mogorva karakterként, a való életben híresen szeretetteljes és humoros családapa. Szóval, ha legközelebb csúnyábban néz a képernyőről, jusson eszedbe, hogy otthon valószínűleg a legjobb apuka, aki csak lehet!

Hugh Laurie kiválóan zongorázik – Fotó: Mondadori Portfolio / Getty Images

Hugh Laurie sokoldalú tehetség

A születésnapja alkalmából készítettünk egy galériát, amelyben az életének legfontosabb állomásait mutatjuk be, és összegyűjtöttünk róla 5 érdekességet, amit valószínűleg nem sokan tudnak Hugh Laurieről.

Briliáns zongorista: Nemcsak színész, hanem tehetséges zenész is. Több mint 20 évig járt zongoraórákra, mára pedig teljesen profin üti a billentyűket. A sport szerelmese: Fiatal korában aktívan sportolt, és különösen a rugbyt szerette. A festészet rajongója: Szabadidejében szívesen fest és több festményét is kiállították már. A főzés mestere: Szenvedélyes szakács, és gyakran készít el bonyolult ételeket családja és barátai számára.

Az alábbi képre kattintva nézheted meg a galériát, amiben összegyűjtöttük Laurie életének 10 legfontosabb pontját.