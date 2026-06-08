Doktor House beszólását biztos nem tette zsebre ez a kritikus

Hugh Laurie 14 évvel a Doktor House sorozat vége után sem viseli jól, ha valaki kritizálja egykori projektjét. A színész az X közösségi platformon reagált Janet Murray újságíró bejegyzésére, mely a sorozatot bírálta.

Jaj annak, aki Doktor House céltáblájává válik (Fotó: Entertainment Pictures)

Doktor House mondatai 14 év után is pengeélesek

Janet Murray szabadúszó újságíró nem tudta mibe sétál bele, amikor kritikát fogalmazott meg a Doktor House sorozat narratívájáról. Ugyan Murray az első mondatában bevallja, hogy az első évadnál jár, így talán még bocsánatos bűn lenne előre elkapálnia a 8 évadon át futó kórházas sorozatot, de Hugh Laurie, aki a címszereplő doktor Gregory House-t alakította, nem ismer kegyelmet. Lehet, hogy a színész a 2004 és 2012 között futó szériában valójában önmagát alakította? A Murray bejegyzésére adott válasza ugyanis pont olyan maró szarkazmussal átitatott, mint a sorozatban House doki minden megnyilvánulása.

Az újságíró azzal vádolta a szériát, hogy az epizódok változtatás nélkül ugyanarra a narratívára épülnek, így unalmassá válik a sorozat. Viszont amit Hugh Laurie-tól kapott válaszként, azt biztosan nem tette zsebre.

Köszönjük a kritikát, Janet. Megpróbáltunk pár olyan epizódot, amikor House (Hugh Laurie) elsőre megfejti, milyen betegsége van a páciensnek, de így az epizódok csak 6 percesek voltak. Az NBC ettől nem volt túl boldog. Majd megpróbáltuk úgy is, hogy House sosem jön rá a megoldásra és minden betege meghal. Ettől pedig a közönség nem volt túl boldog. Használhatnánk a tűpontos analízisedet más művészeti ágakra is: J. S. Bach 30 különböző Goldberg variációt írt ugyanarra az akkordmenetre felépítve; Frida Kahlo 50 önarcképet festett; és mi van Henry Moore-ral?? A lényeg, variációk egy témára. Ha te csak egy kórházat látsz és egy csomó orvosi halandzsát, akkor ez nem neked való. De azért epedve várom az első regényedet!

Doktor House a sorozatban is hasonlóan éles mondatokat használt (Fotó: Entertainment Pictures)

Hugh Laurie valójában is Doktor House?

Az unortodox módszereiről, kicsit sem emberbarát természetéről, de annál nagyobb szakmai zsenialitásáról híressé vált House karaktere ezek alapján talán közelebb áll Hugh Laurie szívéhez és személyiségéhez, mint gondoltuk volna. Laurie összesen 6 alkalommal kapott Emmy-jelölést, a sorozat maga 8 évada alatt pedig 4 alkalommal, de egyiket sem tudták díjra váltani. A sorozat napjainkban is nagy népszerűségnek örvend, az IMDB-n 8,7-es értékelésen áll jelenleg a 10-ből. Most a Netflix műsorán is elérhető, ami megkönnyíti, hogy a fiatalabb nézők is megismerkedjenek doktor House-zal és csapatával. A sorozatban olyan, mára nagy névvé vált színészek is feltűntek, mint Olivia Wilde, aki most éppen második nagyjátékfilmjét rendezte, vagy Leighton Meester, aki a Gossip Girl sorozatban tett szert hírnévre a jelenleg bíróságra járkáló Blake Lively oldalán.