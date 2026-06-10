Elkészül a Feketék fehéren 2? A Horrorra akadva 6 teljesítménye alapján hamarabb jöhet, mint gondolnád!

A Wayans testvérek kicsit olyanok, mint Hollywood punkjai – azt csinálnak és azt mondanak, amit nem szégyellnek, illetve annak szólnak be, akinek akarnak és a nézők imádni fogják a végeredményt, kritikai hozzáállástól függetlenül. Tették ezt a Horrorra akadva-filmekben, a Kiscsávóban és nem utolsósorban a kiemelkedő sikernek örvendő kultfilmben, a Feketék fehéren-ben. Akár szereted, akár utálod, úgy tűnik, nem lehet mit tenni: jön a második rész!
Már tavaly felröppent a Feketék fehéren 2 elkészítésének gondolata, melyet az alkotás egyik szellemi atyja, Marlon Wayans maga erősített meg. Az elmúlt egy év nyilatkozatai alapján nagyon úgy tűnik, hogy a humorista nagyon szeretné elkészíteni a filmet, de nem akart üres ígéreteket puffogtatni a folytatásra kiéhezett rajongók számára.
Először megnézzük, hogy az emberek akarnak-e még rajtunk nevetni. Ha megnézik a Horrorra akadva 6-ot, akkor muszáj lesz. Ezek az emberek nem viccelnek, ha a Feketék fehéren-ről van szó. Azt mondják: „most akkor megcsináljátok, vagy nem?” Én meg azt mondom: „Tesó, nyugodjál le” – és ezen csak még jobban felhúzzák magukat!
– fogalmazott viccesen Marlon Wayans.
A Horrorra akadva 6 a napokban a franchise egy fontos rekordját döntötte meg, ugyanis ez a visszatérés 100 millió dollárral a filmsorozat eddigi legjobb mozis nyitását hozta. Tette ezt úgy, hogy a kritikusok abszolút lehúzták a filmet (mások mellett a Bors szerkesztősége is) de a rajongók még így is imádták. Ennek révén pedig úgy tűnik, hogy a Wayans-tesók humorára még közel harminc év után is komoly igény mutatkozik és így, ha hozzávesszük a fentebb említett vérmes rajongókat, elkerülhetetlennek tűnik a folytatás.
Nem beszélve arról, hogy – spoilereket hanyagolva – volt egy igen erős Feketék fehéren utalás a legújabb Horrorra akadvában is, ezzel egyértelműsítve, hogy Marlon Wayans és Shawn Wayans nem szeretnék, ha elfelejtenék ezt a címet. Ezek után egyáltalán nem kizárt, hogy a testvérek következő alkotása a Feketék fehéren 2 lesz – de azért várjuk meg, amíg ezt ők mondják ki.
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