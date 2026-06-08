A negatív kritikák ellenére is kiválóan nyitott a Horrorra akadva 6 – pörög a nosztalgia?

A Wayans testvérek legfontosabb projektje egyértelműen a Horrorra akadva franchise, mely 12 évnyi kihagyás után újabb résszel érkezett a visszatérő Anna Faris és Regina Hall főszereplésével. A Horrorra akadva 6 sokat akart, bő 10 év horrorfelhozatalát és trendjeit akarta egy filmben kiparodizálni, melynek végeredményeként pont, hogy olykor elévültnek, maradinak érződött. Egyszerűen elkésett vele. Teszi ezt úgy, hogy a poénok jelentős része a kétezres évekből lett újrahasznosítva, ráépítve az említett elévülésre. Nos, úgy tűnik, a készítők mégis jól járnak vele.

Üres nosztalgia-trip lett a Horrorra akadva 6 (Fotó: Agence / Bestimage)

A Horrorra akadva-filmek egyik legrosszabbja, mely mégis a franchise legjobb nyitányát eredményezte

A Horrorra akadva hatodik részét (melyet különös megfontolásból hivatalosan nem Horrorra akadva 6-nak hívnak) a fentebbi okok miatt szakmai oldalról szinte csak negatív kritikát kapott az első hetében. A Rotten Tomatoes oldalán a cikk írásakor 24 százalékos kritikai balsiker a film, azonban – ahogy az mostanság divatos – a közönség mégis 69 százalékra húzta fel. Ezek szerint az embereknek mégis betalált ez a visszatérés, a Horrorra akadva kritikák ellenére. Ez pedig visszaköszön a bevételeken is.

A Horrorra akadva hatodik része az első napjaiban 105 millió dollárt gyűjtött be világszerte, ezzel pedig dominálta a hétvégi mozikasszákat. Összehasonlításképpen a 2013-ban megjelent Horrorra akadva 5 összesen 78 millió dollárt gyűjtött be mozis pályafutása alatt, ezt az eredményt pedig a legújabb rész már a nyitányában beelőzte.

Shawn Wayans és Marlon Wayans filmje jobban nyitott, mint a szintén múlt héten indult Az univerzum védelmezői, de még így se tudta jelentősen csorbítani a Megszállottság és a Backrooms – Hátsó szobák töretlen sikerét. Tegyük hozzá, hogy a nosztalgia önmagában nem elég: bár a He-Man és a Horrorra akadva is a nosztalgiára épített, a Horrorra akadva esetében kellett a horror utóbbi években dübörgő reneszánsza is – melyet az új Horrorra akadva nem félt bemocskolni.