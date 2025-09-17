"Nem érdekel, ha érzékeny vagy" — Magasról tesznek a politikai korrektségre: embertelen poénokkal jön az új Horrorra akadva-film

A Horrorra akadva következő felvonására még legalább jövő évig kell várnunk, de szép lassan érkeznek az információk a kedvelt paródia filmsorozattal kapcsolatban. Például megtudtuk, hogy az eddig összes filmben szereplő Anna Faris és Regina Hall megjelennek a korábbi szerepükben, Cindyként és Brendaként. Egy újabb interjú alapján az is ismeretes, hogy a soron következő hatodik rész bátran beleáll mindenbe, amihez hozzáér.

Regina Hall és Anna Faris visszatérnek a Horrorra akadva 6-ban (Fotó: Marni Grossman)

A Horrorra akadva következő része nem kímél senkit

A filmsorozat továbbra is Keenen, Shawn és Marlon Wayans, valamint Rick Alvarez kezei alatt készül. A Horrorra akadva filmek, a Kis csávó és a Feketék fehéren alkotója nem akar kímélni senkit, már amennyiben amit közölni akarnak, az elég vicces és igaz.

Mindig így csináltuk. Csak szeretnénk mindenkit megnevettetni és nem érdekel, ha érzékeny vagy. Néha az érzékeny embereknek is nevetniük kell magukon

— közölte őszintén Marlon Wayans.

A producer elmondása szerint tisztában van az aktuális humortrendekkel és, hogy mennyit változott a vígjáték és a horror műfaja egyaránt, de a céljuk, hogy közelebb hozzák a generációkat és elsimítsák a gátakat.

Csak tudd, hogy nem csak rajtad nevetünk, hanem lehetőséged lesz másokon nevetni. A Feketék fehérenben mindenkiből viccet csináltunk. Viccet csináltunk a feketékből, a fehérekből, spanyolokból egyaránt. Mi így csináljuk. Viccet csinálunk a világból, fényt viszünk a világba. Nem akarunk ártani, mi humort akarunk hozni a hétköznapokba. Néhány ember megsértődhet, de nem minden vicc fog száz százalékban mindenkinél betalálni, de ha mondok egy viccet és száz ember nevet és egy elhagyja a termet, az még mindig egy jó vicc.

— mondta Wayans.

Tehát megnyugodhatunk, nem fogja beárnyékolni a film humorfaktorát a túlzott őszinteségtől való félelem, ami miatt mostanság ritkán készülnek túl jó vígjátékok — a Csupasz pisztoly kivétel.

Wayans még egy korábbi interjúban elmondta, hogy megannyi horror szolgálhat inspirációul a film kapcsán. Ezek szerint a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, a Sikoly, az Eretnek, a Longlegs, a Tűnj el!, a Nem és a Bűnösök is előkerülhet.