Megszólaltak az alkotók: tényleg jöhet a Feketék fehéren 2! Ez az egy feltételük van

2026 könnyűszerrel az évtized legkimagaslóbb éve lehet filmes szempontból. Az idei évben ugyanis olyan gigászok látogatnak majd el a filmszínházakba mint a Toy Story 5., a Tom Holland-féle Pókember 4., a Dűne 3. és a Doctor Doom ébredése alcímre keresztelt új Bosszúállók. Blockbusterek epikus csatájából tehát nem lesz hiány, ám azoknak is van egy remek hírünk, akik csak végre nevetni akarnak egy jót, hiszen közel másfél évtized után visszatér a Horrorra akadva-franchise is.

A Horrorra akadva 6. senkit sem fog kímélni, az alkotók elmondása szerint (Fotó: Paramount Pictures)

Nagy tétje lesz a Horrorra akadva 6. részének

A 2000-ben debütáló Horrorra akadva 6. felvonásának előzetese konkrétan vírusként gázolt végig az interneten. A mozi, nevéhez hűen, az elmúlt évek olyan sikerhorrorjaira reflektált, mint a Sikoly, A szer, a Terrifier vagy az Oscar-rekordot döntő Bűnösök.

Noha a 2026. június 12-én debütáló film képzeletbeli vállát a hatalmas rajongói várakozás súlya is nyomja, hiszen a Charlie Sheen és Ashley Tisdale főszereplésével bemutatott Horrorra akadva 5. óta már 13 év telt, a film sikerétől függ a Wayans fivérek több jövőbeli projektjének sorsa is.

Nagy a tétje a Horrorra akadva-filmek legújabb részének (Fotó: Paramount Pictures)

A Wayans testvérek csak bevállalják a Feketék fehéren 2-t?

A Horrorra akadva folytatása után ugyanis érkezhet a Feketék fehéren már évek óta levegőben lógó második része is. Bár a projektről a polkorrektségnek fityiszt mutató alkotás egyik főszereplője, Marlon Wayans korábban azt mondta, nem lenne ínyére egy újabb felvonás elkészítése, mert földi pokol volt a több réteg maszk alatt forgatni heteken keresztül. Ám a rajongók kedvéért mégis meggondolná magát, ha a Horrorra akadva 6. jól muzsikál a kasszáknál:

Mindig azt kérdezik: Mikor csináltok a Feketék fehéren-hez folytatást? Egyszerűen imádják azt a filmet. Szóval, ha a Horrorra akadva 6 olyan jól teljesít majd, ahogy azt várjuk, akkor ráfekszünk a Feketék fehéren 2-re is

– árulta el egy podcastben az egyik Wayans testvér.

A Feketék fehéren folytatására több mint 20 éve várnak a rajongók, de végre talán eljön az ő idejük (Fotó: KPA Honorar & Belege)

És ez még mindig nem minden, hiszen ahogy azt említettük, a Feketék fehéren folytatása mellett egy másik Wayans-projekt is tervben van. Ez pedig nem más mint a Ne légy barom, míg iszod a dzsúszod a gettóban. A kereken 30 évvel ezelőtt bemutatott film a 90-es évek bűnügyi drámák zsánerének mutatott görbe tükröt, ehhez pedig szintén lenne alapanyag, ha az utóbbi évekre visszatekintünk.