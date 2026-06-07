„A 'csak mondom' miatt kaptam kilenc évet az Alcatrazban” – Halálra verték Johnny Depp legrettegettebb gengszterét

Johnny Depp előszeretettel alakított rosszfiúkat és kérdéses moralitású karaktereket. Pont tavaly volt 10 éves az a filmje, melyben az egyik leghíresebb ír származású maffiafőnök, Joseph “Whitey” Bulger szerepét alakította. Íme a Fekete mise és Whitey Bulger bűntettei.

Johnny Depp szinte felismerhetetlen volt a Fekete mise főszerepében (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Fekete mise: Johnny Depp Whitey Bulger reinkarnációja volt

A Fekete mise 2015-ben debütált parádés színészgárdával. A főbb szerepekben Johnny Depp mellett olyan sztárok játszottak, mint Kevin Bacon, Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch és Jessie Plemons. Johnny Depp korábbi alakításaihoz hűen ismét szinte felismerhetetlenre maszkírozva alakította Whitey Bulger szerepét. A kritika dicsérte a kiváló castingot, így a színészi játékra sem volt panasz, valamint a bostoni alvilág romantizálástól mentes, nyers és könyörtelen megjelenítését. Whitey Bulger, a bostoni maffia egyik legrettegettebb alakja méltó megemlékezésben részesült Scott Cooper filmjében.

A film az 1970-es években játszódik, amikor Bulgert először hozták összefüggésbe az FBI-al a szenátor testvérén keresztül. Az őt informátorként használó Connolly, akit Joel Edgerton alakított, morális kelepcébe kerül, amikor együttműködésük egy pontján azon kapja magát, hogy egyre inkább Whitey oldalán áll, mint a jogén és az igazságén, pont, mint a hasonlóan valós történeten alapuló Fedőneve: Donnie Brasco című maffiafilmben. A Fekete mise semmit nem bízott a véletlenre, a gyilkossági jeleneteket például pontosan azokon a helyszíneken forgatták le, ahol a valódi gyilkosságok történtek. Ugyan Whitey nem volt látogatható, így Johnny Depp nem tudott vele olyan beszélgetéseket folytatni, mint ahogy ezt anno a Betépve forgatása előtt tette George Junggal, de a rendező Scott Cooper felkereste Whitey egykori bandatagjait és felkérte őket konzultánsnak a forgatásra. Az egykori bűnözők el voltak ragadtatva Depp játékától, azt mondták, olyan, mint az igazi Whitey.

Johnny Depp megszólalásig hasonlított az igazi Whitey-ra egykori bűntársai szerint (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Ki volt Whitey Bulger?

Whitey Bulger ír származású maffiavezér Bostonban végezte “áldásos” tevékenységét. A Winter Hill Gang névre keresztelt banda vezére volt, a nevet Észak-Boston Winter Hill városrészéről kapták, ahol tanyáztak. Bulger már 14 évesen letartóztatásba került, ekkoriban kezdte bűnözői karrierjét apróbb lopásokkal. A Whitey becenevet a rendőrök aggatták rá feltűnően szőke haja miatt, amivel Bulger kicsit sem volt kibékülve, de Johnny Depp filmjében is védjegyként köszönt vissza. Erről ugyan a mai napig ellentmondásos információk keringenek, de Bulger állítólag már 1975-től kezdve az FBI beépített informátora volt. Ezt ő maga haláláig tagadta, csupán a Szövetségiek állították, hogy a rivális bostoni bandákról szolgáltatott információkért cserébe a hatóságok félrenéztek, ha a Winter Hill Gang tevékenységéről volt szó.