„Inkább egy sír Kolumbiában, mint egy börtöncella az Egyesült Államokban” – Escobart filmjei is halhatatlanná tették

Folytatódik bűnözők a filmvásznon sorozatunk, melyben olyan filmeket és sorozatokat gyűjtünk össze, melyek főhősei valós bűnözők, vagy megtörtént bűnesetekről szólnak. Ezen a hétvégén a nemzetközi kábítószer-kereskedelem legnagyobb alakját, Pablo Escobart vizsgáljuk, aki napjainkig is folyamatosan újabb és újabb filmek és sorozatok ihletője.

Pablo Escobar piti bűnözőből lett a világ legnagyobb drogkartelljének ura (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Pablo Escobar drogbáró is az utcán kezdte

Ahogy a legcsinosabb Don, John Gotti, úgy Pablo Escobar is már egészen fiatalon, gyerekként kezdte “áldásos” tevékenységét Kolumbia kisvárosainak utcáin. Kezdetben piti marihuánabizniszeket bonyolított, majd lőfegyverekhez is hozzájutott, ami megszilárdította rettegett pozícióját az utcai bandák körében. Befolyásos üzletembereket rabolt el váltságdíj fejében, majd a pénz átvétele után mégis megölte őket, így mindenki félte a nevét. Rövidesen új szer került a piacra és nagyobb divat lett, mint bármilyen más kábítószer, Escobar pedig nem akart lemaradni a nagy pénzekről. Rövidesen a kokainterjesztés vált fő profiljává és az 1970-es évekre hatalmas drogbirodalmat sikerült kiépítenie, mely időnként napi 1,5 milliárd amerikai dollárt hozott neki a konyhára. A mérhetetlen anyagi meggazdagodását felhasználva komoly társadalmi és politikai befolyásra tett szert, tevékenységének székhelyén, Medellínben szinte istenként tisztelték az emberek, akiken még ha piszkos pénzzel is, de rengeteget segített kórházak és szegények részére szánt lakónegyedek létrehozásával. Azonban ezek a “jótettek” sem fedhették el azt a rengeteg halált, ami a lelkén száradt. Elfogására a kolumbiai állam rengeteg pénzt és emberi erőforrást fordított a ‘90-es évek végén, ami kartellháborúkhoz és véres belső harcokhoz vezetett az országban. Először önként feladta magát és a saját maga által épített luxusbörtönben tengette napjait, ám bizonyos tevékenységeit a rácsok mögül is folytatta, így a kormány állami börtönbe szállíttatta volna. Escobar ekkor megszökött és testőrével bujkálva élt tovább. A fiával folytatott telefonbeszélgetése buktatta le 1993 december 2-án. egy rendőrségi elit alakulat rajtaütött és a tűzharc során lelőtték. A becslések szerint Medellínben tartott temetésén közel 20.000 ember vett részt.