„Inkább egy sír Kolumbiában, mint egy börtöncella az Egyesült Államokban” – Escobart filmjei is halhatatlanná tették

Folytatódik bűnözők a filmvásznon sorozatunk, melyben olyan filmeket és sorozatokat gyűjtünk össze, melyek főhősei valós bűnözők, vagy megtörtént bűnesetekről szólnak. Ezen a hétvégén a nemzetközi kábítószer-kereskedelem legnagyobb alakját, Pablo Escobart vizsgáljuk, aki napjainkig is folyamatosan újabb és újabb filmek és sorozatok ihletője.
Ahogy a legcsinosabb Don, John Gotti, úgy Pablo Escobar is már egészen fiatalon, gyerekként kezdte “áldásos” tevékenységét Kolumbia kisvárosainak utcáin. Kezdetben piti marihuánabizniszeket bonyolított, majd lőfegyverekhez is hozzájutott, ami megszilárdította rettegett pozícióját az utcai bandák körében. Befolyásos üzletembereket rabolt el váltságdíj fejében, majd a pénz átvétele után mégis megölte őket, így mindenki félte a nevét. Rövidesen új szer került a piacra és nagyobb divat lett, mint bármilyen más kábítószer, Escobar pedig nem akart lemaradni a nagy pénzekről. Rövidesen a kokainterjesztés vált fő profiljává és az 1970-es évekre hatalmas drogbirodalmat sikerült kiépítenie, mely időnként napi 1,5 milliárd amerikai dollárt hozott neki a konyhára. A mérhetetlen anyagi meggazdagodását felhasználva komoly társadalmi és politikai befolyásra tett szert, tevékenységének székhelyén, Medellínben szinte istenként tisztelték az emberek, akiken még ha piszkos pénzzel is, de rengeteget segített kórházak és szegények részére szánt lakónegyedek létrehozásával. Azonban ezek a “jótettek” sem fedhették el azt a rengeteg halált, ami a lelkén száradt. Elfogására a kolumbiai állam rengeteg pénzt és emberi erőforrást fordított a ‘90-es évek végén, ami kartellháborúkhoz és véres belső harcokhoz vezetett az országban. Először önként feladta magát és a saját maga által épített luxusbörtönben tengette napjait, ám bizonyos tevékenységeit a rácsok mögül is folytatta, így a kormány állami börtönbe szállíttatta volna. Escobar ekkor megszökött és testőrével bujkálva élt tovább. A fiával folytatott telefonbeszélgetése buktatta le 1993 december 2-án. egy rendőrségi elit alakulat rajtaütött és a tűzharc során lelőtték. A becslések szerint Medellínben tartott temetésén közel 20.000 ember vett részt.
Betépve (2001)
Pablo Escobar halála után könyvek, filmek és sorozatok kiapadhatatlan forrásává vált. Igazi hollywoodi sztárok játszottak a róla szóló alkotásokban. A 2001-es Betépve című film például Johnny Depp főszereplésével készült és Escobar tevékenységének kezdeteiről, a Medellín kartell egyeduralmának kiépüléséről szól. Johnny Depp alakította George Jung karakterét, aki a kartell egyik tagja volt. Depp elkötelezett volt a szerepe iránt és meglátogatta a börtönben George Jungot, hogy inspirálódjon, pont mint a Fedőneve: Donnie Brasco esetében, amikor Joseph D. Pistone-val folytatott hosszas beszélgetéseket.
Escobar (2017)
2017-ben Escobar címen a legendás spanyol színészházaspár, Javier Bardem és Pénelope Cruz főszereplésével készült film Pablo Escobar és Virginia Vallejo riporternő kapcsolatáról, mely Vallejo Szeretni Pablót, gyűlölni Escobart című könyvén alapszik. Javier Bardem korábban is számos megkeresést kapott Escobar filmes megszemélyesítésével kapcsolatban, de ez volt az első alkalom, hogy elvállalta, mert ez a film szerinte nem az egydimenziós rosszfiút, hanem a komplexebb embert mutatja be. A szerep kedvéért egy hasprotézist viselt, de felszedett pár kilót is, amit sörből, csokoládéból és tésztából álló diétával ért el. Felesége, Pénelope Cruz saját bevallása szerint ennek nem nagyon örült, szerinte férje borzalmasan nézett ki.
Narcos (2015-2017)
A köztudatban talán a Netflix Narcos című sorozata él leginkább a kolumbiai drogbáróról. A szériában az idén A titkosügynökért Oscar-díjra jelölt Wagner Moura alakította Escobar szerepét. Ebben a verzióban is láthattuk Virginia Vallejo karakterét, de az élő Vallejo nem volt elragadtatva attól, ahogy ábrázolták őt a sorozatban, ezzel szemben Pénelope Cruz alakításával teljes mértékben meg volt elégedve.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.