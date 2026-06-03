Hogy mi? Mégis folytatódik az Eufória? Elszólta magát a sorozat sztárja

Egy hőn szeretett sorozat elengedése mind az alkotók, a szereplők és leginkább a nézők számára is egy rendkívül nehéz feladat. Sokszor ezt nem is tudják meglépni, és annak ellenére, hogy a széria közel tökéletes befejezésben részesült, mégis folytatás készül hozzá. Valami hasonlóban mesterkednek a héten véget ért Eufória esetében is, melyhez a pletykák szerint nem klasszikus folytatás készülhet, hanem egy, vagy akár több szereplő is saját sorozatot, úgynevezett spinoffot kaphat. És most itt kössük fel a pantallót, ugyanis nem Sydney Sweeney vagy Alexa Demie kaphat önálló showműsort, hanem olyan figurák, akikre nem is számítottunk.

Zendaya aligha fog feltűnni az Eufória folytatásában, már amennyiben az valóban elkészül (Fotó: IMDb)

Az Eufória sztárja véletlen kikotyogta, hogy saját sorozatot kap?

Mindamellett, hogy az Eufória 3. évada több korábbi szereplőnek is hátat fordított, új arcokat is bemutatott a nézőknek. Ilyen volt például A múmia-filmekből is ismert gengszterfőnök, Adewale Akinnuoye-Agbaje vagy az ő jobbkeze, a szótlan hullagyáros, Bishop. Noha mindketten rosszfiúk voltak, a közönség hamar megszerette őket, és most úgy fest, egyikük még akár saját műsort is kaphat. Legalábbis erre következtettek a rajongók az őt alakító színész, Darrell Britt-Gibson posztja alapján, melyben azt olvashatjuk, hogy a pálfordulást prezentáló gazfickónak még lenne mit mesélnie:

Szívem mélyéből köszönöm nektek a szeretetet. Tényleg. Imádom ezt a sorozatot. Imádtam Bishopot játszani. És titeket is nagyon szeretlek, komolyan. Még nagyon sok mesélnivalóm van, és hamarosan erre sort is kerítünk. Addig is: »Hazavigyelek?«

– írta a sok más sorozathoz nem hasonlítható Eufóriától félig-meddig elköszönő Britt-Gibson a bejegyzésben.

Nem is egy, hanem rögtön kettő spinoff érkezhet az Eufóriához?

Azonban nem csak a rosszfiúk hozták lázba a nézőket az Eufória 3. évadában. A fejezet első és utolsó epizódjában szereplő, az egész sztorinak keretes szerkezetet adó Daisy is megrugóztatta a fanok fantáziáját. A rajongók ugyanis úgy vélik, különösen az utolsó részben voltak igen szembetűnő jelei annak, hogy a sorozat atyjának, Sam Levinsonnak komolyabb tervei lehetnek a karakterrel, valamint az őt játszó Jessica Treskával.

Miért van az az érzésem, hogy ő lesz a következő narrátor, és Rue helyére lép majd? Ahogy a kamera rá fókuszált ebben az epizódban, az túlságosan is szándékosnak tűnt ahhoz, hogy puszta véletlen legyen

– írta egy néző az X-en.