Hogy mi? Mégis folytatódik az Eufória? Elszólta magát a sorozat sztárja

Egy hőn szeretett sorozat elengedése mind az alkotók, a szereplők és leginkább a nézők számára is egy rendkívül nehéz feladat. Sokszor ezt nem is tudják meglépni, és annak ellenére, hogy a széria közel tökéletes befejezésben részesült, mégis folytatás készül hozzá. Valami hasonlóban mesterkednek a héten véget ért Eufória esetében is, melyhez a pletykák szerint nem klasszikus folytatás készülhet, hanem egy, vagy akár több szereplő is saját sorozatot, úgynevezett spinoffot kaphat. És most itt kössük fel a pantallót, ugyanis nem Sydney Sweeney vagy Alexa Demie kaphat önálló showműsort, hanem olyan figurák, akikre nem is számítottunk.
Mindamellett, hogy az Eufória 3. évada több korábbi szereplőnek is hátat fordított, új arcokat is bemutatott a nézőknek. Ilyen volt például A múmia-filmekből is ismert gengszterfőnök, Adewale Akinnuoye-Agbaje vagy az ő jobbkeze, a szótlan hullagyáros, Bishop. Noha mindketten rosszfiúk voltak, a közönség hamar megszerette őket, és most úgy fest, egyikük még akár saját műsort is kaphat. Legalábbis erre következtettek a rajongók az őt alakító színész, Darrell Britt-Gibson posztja alapján, melyben azt olvashatjuk, hogy a pálfordulást prezentáló gazfickónak még lenne mit mesélnie:
Szívem mélyéből köszönöm nektek a szeretetet. Tényleg. Imádom ezt a sorozatot. Imádtam Bishopot játszani. És titeket is nagyon szeretlek, komolyan. Még nagyon sok mesélnivalóm van, és hamarosan erre sort is kerítünk. Addig is: »Hazavigyelek?«
– írta a sok más sorozathoz nem hasonlítható Eufóriától félig-meddig elköszönő Britt-Gibson a bejegyzésben.
Azonban nem csak a rosszfiúk hozták lázba a nézőket az Eufória 3. évadában. A fejezet első és utolsó epizódjában szereplő, az egész sztorinak keretes szerkezetet adó Daisy is megrugóztatta a fanok fantáziáját. A rajongók ugyanis úgy vélik, különösen az utolsó részben voltak igen szembetűnő jelei annak, hogy a sorozat atyjának, Sam Levinsonnak komolyabb tervei lehetnek a karakterrel, valamint az őt játszó Jessica Treskával.
Miért van az az érzésem, hogy ő lesz a következő narrátor, és Rue helyére lép majd? Ahogy a kamera rá fókuszált ebben az epizódban, az túlságosan is szándékosnak tűnt ahhoz, hogy puszta véletlen legyen
– írta egy néző az X-en.
Amíg mindenki találgat, hogy ki kap és ki nem kap spinoffot, addig vissza lehet nézni a teljes szériát, miután az Eufória összes epizódja, a finálét is beleértve elérhető már az HBO Max-sorozatok kínálatában!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.