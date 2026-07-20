"Hozzámentem a volt férjem ikertestvéréhez"

Sajnos manapság egy cseppet sem meglepő, hogy egy átlagostól eltérő házaspárt sokan támadnak a közösségi oldalakon. A kétgyermekes Kimberly és férje, Ismael is a netezők kereszttüzébe került, bár nem amiatt, amire elsőre gondolnánk. Noha az asszony 170 centi magas, a férfi pedig 20 centivel alacsonyabb, egy egész más részlet az, ami az emberek többségét kiakasztotta, nem a magasságkülönbség. Jelesül: Ismael Kimberly volt férjének az ikertestvére. Azaz a nő immár egy ikerpár mindkét tagjával kimondta a boldogító igent.
Nyugodtan kijelenthetjük: nem alakult zökkenőmentesen az amerikai pár kapcsolata: Kimberly eredetileg Ismael ikertestvérébe szeretett bele, majd 18 évesen teherbe is esett a férfitól. A házasságuk azonban nem működött, a nő pedig egyre többször öntötte ki a lelkét akkori férje ikertestvérének. Aztán egyre közelebb kerültek egymáshoz, Kimberly pedig teherbe esett – immár új szerelmétől. Kapcsolatukat azonban a gyermek érkezéséig titokban tartották, így mindenki azt hitte, hogy a pici Ismael ikertestvéréé.
"Nem akartam a sógornőmet elvenni az ikertestvéremtől" – jelentette ki a Truly kamerái előtt Ismael, aki végül mégis így tett. Sőt, miután Kimberly elvált, a szerelmesek felvállalták kapcsolatukat, majd pedig oltár elé álltak.
A bizarr helyzet azonban azt eredményezte, hogy a nő két gyermeke egyszerre féltestvérek és unokatestvérek. Ráadásul a neten is sokan támadják őket. "Nem volt más férfi a világon?!" – tette fel egy kritikus a kérdést. "Nem szégyelled magad, hogy a volt férjed ikertestvéréhez mentél hozzá?" – így egy másik kritikus.
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