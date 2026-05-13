Hát innen volt ismerős? Leesik az állad, ha megtudod, miben játszott korábban az Eufória főgonosza!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 16:35
Továbbra is rendületlenül zakatol az HBO Max botránysorozata streamingen. Az Eufória egyik szereplője viszont ezúttal nem egy újabb balhéval hívta fel magára a komplett közösségi média figyelmét, hanem valami egészen mással.
Örökös-Tóth Lajos
Április közepe óta gyakorlatilag másról sem lehet hallani, ha sorozatokról van szó, csak arról, hogy az Eufória 3. évadának éppen melyik színésze haragította magára a komplett internetet. A Zendaya, Jacob Elordi és Sydney Sweeney trióból általában utóbbi szokott lenni az ügyeletes balhégenerátor, azonban most nem ők, hanem a sorozat főgonosza számít a jelenlegi legfelkapottabb online beszédtéma alanyának. Az internet népének ugyanis szó szerint leesett az álla, mikor ráeszméltek, a finálé fenegyereke, Alamo, miből volt nekik annyira ismerős.

Adewale Akinnuoye-Agbaje, az EUfória szereplője
Az Eufória 3. évadának legfelkapottab szereplőjévé vált az Alamót alakító Adewale Akinnuoye-Agbaje (Fotó: IMDb)

A múmia rosszfiújából az Eufória stricije

A Eufória 3. évada nem sok új karaktert tartogatott, pedig bőven lett volna kiket pótolni, tekintve, hogy a fél szereplőbrigád nemet mondott Sam Levinsonnak. Az új szereplők egyike Adewale Akinnuoye-Agbaje is, aki Rue rendkívül keménykezű főnökét, az alvilági sztriptízbár-tulajdonos Alamoként köszön vissza hétről hétre az HBO Max képernyőjéről. Mindamellett, hogy a karaktert ördögi aurája ellenére is imádják a rajongók, mi több, már most Emmy-jelölést emlegetnek vele kapcsolatban, a színész ázsióját csak tovább növeli egy aktuális TikTok-trend is, mely arra világít rá, hogy a nigériai származású brit színész egy komplett generáció gyerekkori kalandfilmjében is szerepelt, csak annyit változott azóta, hogy konkrétan senki sem ismerte fel.

Adewale Akinnuoye-Agbaje, A múmia visszatér szereplője
Adewale Akinnuoye-Agbaje korábban A múmia visszatér-ben a címszereplő szolgálatába álló gonosz harcost alakított (Fotó: IMDb)

Tudniillik a hamarosan folytatásban részesülő A múmia-filmek második felvonásában, A múmia visszatér-ben Akinnuoye-Agbaje játszotta a film második számú rosszfiúját, Lock-Nah-t, és amikor egy, a TikTokra feltöltött videó „leleplezte” ezt a nyílt titkot, mindenki eldobta az agyát.:

Úristen! Én ezt eddig egyáltalán nem raktam össze… gyerekként nagyon féltem tőle A múmia visszatér-ben, és most az Eufóriában is kiráz tőle a hideg. Zseniális színész!

– írta egy nosztalgiázó kommentelő.

@bingequeenpao From the mummy returns to euphoria… nah I’m not okay ##mindblown##themummy##movie##show##euphoria ♬ Streets - Doja Cat

Adewale Akinnuoye-Agbaje egyébként igazi kaméleon, hiszen szinte az összes szerepében másképp nézett ki, így nem is olyan meglepő, hogy szinte senki nem akart most sem ráismerni. A Zendaya vesztét akaró ellenlábas korábban olyan produkciókban is felbukkant mint az Ace Ventura 2, A Bourne-rejtély, illetve többeknek a Lost című sikersorozatból maradt meg. De még egy meglepő információ cikkünk alanyáról: a 2016-os bukott képregénymoziban, a Suicide Squadban is ő játszotta Gyilkos Krokot, bár azért nem hibáztatunk senkit, hogy ezt nem tudta.

Adewale Akinnuoye-Agbaje, Öngyilkos osztag szerpelője
Az 58 éves színész még az Öngyilkos Osztagban is szerepelt (Fotó: Atlas Entertainment)

A héten az Eufória 3. évad 5. része egy orbitális cliffhangerrel ért véget, méghozzá pont Adewale Akinnuoye-Agbajénak köszönhetően. A folytatásra egészen jövő hétfőig kell várni a rajongóknak, az Eufória legújabb epizód majd csak május 18-án kerül fel az HBO Max-sorozatok kínálatába. A sorozat, de lehet, csak a harmadik fejezet fináléja pedig június 1-én lesz esedékes.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
