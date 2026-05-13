Hát innen volt ismerős? Leesik az állad, ha megtudod, miben játszott korábban az Eufória főgonosza!

Április közepe óta gyakorlatilag másról sem lehet hallani, ha sorozatokról van szó, csak arról, hogy az Eufória 3. évadának éppen melyik színésze haragította magára a komplett internetet. A Zendaya, Jacob Elordi és Sydney Sweeney trióból általában utóbbi szokott lenni az ügyeletes balhégenerátor, azonban most nem ők, hanem a sorozat főgonosza számít a jelenlegi legfelkapottabb online beszédtéma alanyának. Az internet népének ugyanis szó szerint leesett az álla, mikor ráeszméltek, a finálé fenegyereke, Alamo, miből volt nekik annyira ismerős.

Az Eufória 3. évadának legfelkapottab szereplőjévé vált az Alamót alakító Adewale Akinnuoye-Agbaje (Fotó: IMDb)

A múmia rosszfiújából az Eufória stricije

A Eufória 3. évada nem sok új karaktert tartogatott, pedig bőven lett volna kiket pótolni, tekintve, hogy a fél szereplőbrigád nemet mondott Sam Levinsonnak. Az új szereplők egyike Adewale Akinnuoye-Agbaje is, aki Rue rendkívül keménykezű főnökét, az alvilági sztriptízbár-tulajdonos Alamoként köszön vissza hétről hétre az HBO Max képernyőjéről. Mindamellett, hogy a karaktert ördögi aurája ellenére is imádják a rajongók, mi több, már most Emmy-jelölést emlegetnek vele kapcsolatban, a színész ázsióját csak tovább növeli egy aktuális TikTok-trend is, mely arra világít rá, hogy a nigériai származású brit színész egy komplett generáció gyerekkori kalandfilmjében is szerepelt, csak annyit változott azóta, hogy konkrétan senki sem ismerte fel.

Adewale Akinnuoye-Agbaje korábban A múmia visszatér-ben a címszereplő szolgálatába álló gonosz harcost alakított (Fotó: IMDb)

Tudniillik a hamarosan folytatásban részesülő A múmia-filmek második felvonásában, A múmia visszatér-ben Akinnuoye-Agbaje játszotta a film második számú rosszfiúját, Lock-Nah-t, és amikor egy, a TikTokra feltöltött videó „leleplezte” ezt a nyílt titkot, mindenki eldobta az agyát.:

Úristen! Én ezt eddig egyáltalán nem raktam össze… gyerekként nagyon féltem tőle A múmia visszatér-ben, és most az Eufóriában is kiráz tőle a hideg. Zseniális színész!

– írta egy nosztalgiázó kommentelő.

Adewale Akinnuoye-Agbaje egyébként igazi kaméleon, hiszen szinte az összes szerepében másképp nézett ki, így nem is olyan meglepő, hogy szinte senki nem akart most sem ráismerni. A Zendaya vesztét akaró ellenlábas korábban olyan produkciókban is felbukkant mint az Ace Ventura 2, A Bourne-rejtély, illetve többeknek a Lost című sikersorozatból maradt meg. De még egy meglepő információ cikkünk alanyáról: a 2016-os bukott képregénymoziban, a Suicide Squadban is ő játszotta Gyilkos Krokot, bár azért nem hibáztatunk senkit, hogy ezt nem tudta.