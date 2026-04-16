"Minek legyek benne?" – Kifakadt az Eufória szupersztárja: ezért nem szerepel a botránysorozat új évadában

Több mint négy évet vártak az Eufória szerelmesei, hogy végre nekiugorhassanak kedvenc sorozatuk harmadik, befejező évadának. A várakozás végét övező örömöt viszont csakhamar keserű csalódottság váltotta, miután mindenki megtekinthette a finoman szólva is felemás első epizódot, melyben Zendaya és Sydney Sweeney karaktere fej-fej mellett haladnak a „kinek szánalmasabb az élete” nevezetű versenyen. A számtalan probléma között, melyeket a fanok napok óta felrónak a neten, például az is szerepel, hogy ugyan miért hiányzik ennyi ember a hőn szeretett szériájukból. Erre most az egyik fontos mellékszereplőt, Katet alakító Barbie Ferreira adta meg a választ.

Barbie Ferriera az Eufória 1. évadának premierjén még boldogan pózolt színésztársai mellett, ám azóta már hátat fordított a sorozatnak (Fotó: Mike T)

Emiatt nem tér vissza az Eufóriába Kate

Néhány éve hatalmas port kavart, mikor kiderült, hogy Barbie Ferreirát már hiába várjuk vissza Kate szerepében az Eufória 3. évadában, mivel a színésznő nem volt hajlandó rábólintani a műsor atyjának, Sam Levinsonnak a felkérésére. Ennek a döntésnek a miértjét azonban homály fedte, egészen mostanáig. Ferreira ugyanis egy podcastműsorban kitálalt a sorozatról, és arról, mi vezetett oda, hogy kisétál a projektből:

A karakteremmel nem kezdtek semmit. Így viszont minek legyek benne a legnagyobb tévéshow-ban, ha még csak nem is engednek színészkedni? Szóval inkább szerepelek valami kisebb, független filmben, ahol megmutathatom, mit tudok, ahol külön kérik, hogy legyek kreatív, és nem csak a háttérben kell ücsörögnöm. Persze, megkapom sokaktól, hogy »én inkább ezt csinálnám«, hát lehet, hogy te igen, de tényleg csak háttérkarakter akarsz lenni 9 hónapon keresztül? Én jobbnak láttam, ha inkább véget vetek ennek

– indokolta távozását Ferreira.

Az Eufória Katje nem volt megelégedve a karaktere sorsával, ezért inkább kérte, hogy ne is legyen benne egyáltalán a folytatásban (Fotó: IMDb)

Többen is nemet mondtak az Eufória folytatására

Nem Ferreira volt egyébként az egyetlen, aki nem kért a folytatásból. A széria Ethanjét alakító Austin Abramst is hiába fogják keresni a rajongók a stáblistán, mellette pedig Zendaya karakterének, Rue-nak a húgát megformáló Storm Reid is hiányozni fog a szereplők tablófotójáról, miután az ifjú színésznő momentán inkább a tanulmányaira koncentrál.