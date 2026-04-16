"Minek legyek benne?" – Kifakadt az Eufória szupersztárja: ezért nem szerepel a botránysorozat új évadában

Több mint négy évet vártak az Eufória szerelmesei, hogy végre nekiugorhassanak kedvenc sorozatuk harmadik, befejező évadának. A várakozás végét övező örömöt viszont csakhamar keserű csalódottság váltotta, miután mindenki megtekinthette a finoman szólva is felemás első epizódot, melyben Zendaya és Sydney Sweeney karaktere fej-fej mellett haladnak a „kinek szánalmasabb az élete” nevezetű versenyen. A számtalan probléma között, melyeket a fanok napok óta felrónak a neten, például az is szerepel, hogy ugyan miért hiányzik ennyi ember a hőn szeretett szériájukból. Erre most az egyik fontos mellékszereplőt, Katet alakító Barbie Ferreira adta meg a választ.
Néhány éve hatalmas port kavart, mikor kiderült, hogy Barbie Ferreirát már hiába várjuk vissza Kate szerepében az Eufória 3. évadában, mivel a színésznő nem volt hajlandó rábólintani a műsor atyjának, Sam Levinsonnak a felkérésére. Ennek a döntésnek a miértjét azonban homály fedte, egészen mostanáig. Ferreira ugyanis egy podcastműsorban kitálalt a sorozatról, és arról, mi vezetett oda, hogy kisétál a projektből:
A karakteremmel nem kezdtek semmit. Így viszont minek legyek benne a legnagyobb tévéshow-ban, ha még csak nem is engednek színészkedni? Szóval inkább szerepelek valami kisebb, független filmben, ahol megmutathatom, mit tudok, ahol külön kérik, hogy legyek kreatív, és nem csak a háttérben kell ücsörögnöm. Persze, megkapom sokaktól, hogy »én inkább ezt csinálnám«, hát lehet, hogy te igen, de tényleg csak háttérkarakter akarsz lenni 9 hónapon keresztül? Én jobbnak láttam, ha inkább véget vetek ennek
– indokolta távozását Ferreira.
Nem Ferreira volt egyébként az egyetlen, aki nem kért a folytatásból. A széria Ethanjét alakító Austin Abramst is hiába fogják keresni a rajongók a stáblistán, mellette pedig Zendaya karakterének, Rue-nak a húgát megformáló Storm Reid is hiányozni fog a szereplők tablófotójáról, miután az ifjú színésznő momentán inkább a tanulmányaira koncentrál.
A veszteségek sora viszont itt még továbbra sem ér véget, hiszen Fezco sem fog már szelíden visszamosolyogni a képernyőről az őt alakító Angus Cloud 2023-as halála miatt. A Nate édesapját alakító Eric Dane viszont halála előtt még be tudta fejezni a forgatási munkálatokat, így őt még láthatják visszatérni a fanatikusok.
Barbie Ferreirára tehát sokkal valószínűbb, hogy egy kisebb költségvetésű produkcióban kaphatjuk fel a fejünket a közeljövőben. Például az Államokban épp a napokban jelent a Faces of Death című horror, melyben a Stranger Things sztárjával, Dacre Montgomery-vel osztoznak a főszerepen. De az sem kizárt, hogy az Eufória Katje valamelyik gálán fog végigvonulni a kifutón, mert mostanság ez is sűrűn előfordult.
Az elmúlt években nem kevesebb mint 20 kilótól megszabaduló színésznő ugyanis egyre többször bukkan fel divatbemutatókon, néhány hónappal ezelőtt például többek között Palvin Barbarával is osztozott a reflektorfényben a Victoria’s Secret csilivili szupershow-ján. A Barbie Ferreira-filmek és sorozatok rajongói pedig imádják, hogy kedvencük újra visszanyerte régi önbizalmát, és szó szerint ragyog minden egyes képen.
Az Eufória 3. évadának első része április 13-án, immár Barbie Ferreira nélkül debütált az HBO Max-sorozatok kínálatában. A következő epizódok minden hétfőn jelentkeznek majd, egészen a június 1-én esedékes évad- és egyben sorozatfináléig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.