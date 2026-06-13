Már eltelt 20 év? Nem hiszed el, hogy megöregedtek a Doktor House színészei

A kórházas, orvosos sorozatok évtizedek óta töretlen sikernek örvendenek nemzetközileg is, de valahogy hazánkban külön kultusza van ezeknek a szappanopera és drámaszériáknak. A műfaj egyik legkiemelkedőbb darabja volt a 2004-ben kezdődő és egészen a 2012 májusáig futó Doktor House sorozat Hugh Laurie főszereplésével, mely szinte hihetetlen, de 2024-ben volt 20 éve, hogy először a képernyőkre került. Nézzük mennyit változtak kedvenc szereplőink az elmúlt két évtizedben!
A Hugh Laurie által alakított Doktor Gregory House diagnoszta állt a 2004 és 2012 között futó Doktor House sorozat középpontjában. House amilyen zseniális orvos, cserébe olyan borzasztó ember és főnök volt, de ez volt a sorozat fő vonzereje. Könnyű volt beleszeretni csípőből jövő szellemes riposztjaiba és sötét humorába. House karakterének egyik legnagyobb erőssége volt, hogy teljes mértékben kiszámíthatatlanul cselekedett a legtöbb emberi interakciójában. Amikor már megszoktuk volna tőle mogorvaságát és az átlagember iránt tanúsított végtelen megvetését, valahogy az utolsó pillanatban mégis tett egy váratlanul kedves, de annál fontosabb gesztust. Ez persze fordítva is működött, amikor már azt gondoltuk volna, végre bekövetkezik valamilyen érzelmi fejlődés, az utolsó pillanatban egy éles kanyarral mégis a “nem helyénvaló” döntés felé terelte a cselekményt. Emiatt sokszor keveredett konfliktusba egyetlen barátjával, James Wilson doktorral, akit Robert Sean Leonard alakított, valamint a főnökével, Lisa Cuddyval, akivel folyamatos hatalmi macska-egér játékaik mellett a flörtölés sem maradhatott el.
Az első évadokban House a maga játékszabályai szerint építette ki 3 főből álló diagnoszta csapatát. A naiv, de kedves Allison Cameron (Jennifer Morrison), az ausztrál akcentusával és szőke fürtjeivel minden nő álmát megtestesítő Robert Chase (Jesse Spencer) és a kevésbé kedvelhető Eric Foreman (Omar Epps) hol utálták, hol szerették furcsa főnöküket, pont ahogy a nézők. A csapat persze cserélődött az évadok alatt, így tűnt fel az akkor még pályája elején járó, most pedig legújabb nagyjátékfilmjét rendező Olivia Wilde is a sorozat 4. évadában, és maradt egészen az utolsóig.
A House sorozat valamiért, hasonlóan például a Csengetett Mylordhoz, csak hazánkban tett szert ilyen nagy rajongásra, (elképzelhető, hogy csak mi magyarok tudjuk igazán értékelni a veszélyesen sötét szarkazmust), mert a végtelenbe nyúló Emmy-díj jelölések közül végül csupán ötöt sikerült díjra váltani. A címszerepet hibátlanul alakító Hugh Laurie is 7 alkalommal kapott jelölést, de egyszer sem vehette át a díjat. Ezt valószínűleg mai napig sérelmezi, az elmúlt héten például az X közösségi platformon hamisítatlan Doktor House stílusban osztott ki egy kritikust, aki bírálta a sorozat narratíváját.
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