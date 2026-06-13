Már eltelt 20 év? Nem hiszed el, hogy megöregedtek a Doktor House színészei

A kórházas, orvosos sorozatok évtizedek óta töretlen sikernek örvendenek nemzetközileg is, de valahogy hazánkban külön kultusza van ezeknek a szappanopera és drámaszériáknak. A műfaj egyik legkiemelkedőbb darabja volt a 2004-ben kezdődő és egészen a 2012 májusáig futó Doktor House sorozat Hugh Laurie főszereplésével, mely szinte hihetetlen, de 2024-ben volt 20 éve, hogy először a képernyőkre került. Nézzük mennyit változtak kedvenc szereplőink az elmúlt két évtizedben!

A magyarok különösen szerették a Doktor House sorozatot (Fotó: MAID / VISUAL Press Agency)

Doktor House sorozat: 20 évvel ezelőtt rendelt először a mogorva doki

A Hugh Laurie által alakított Doktor Gregory House diagnoszta állt a 2004 és 2012 között futó Doktor House sorozat középpontjában. House amilyen zseniális orvos, cserébe olyan borzasztó ember és főnök volt, de ez volt a sorozat fő vonzereje. Könnyű volt beleszeretni csípőből jövő szellemes riposztjaiba és sötét humorába. House karakterének egyik legnagyobb erőssége volt, hogy teljes mértékben kiszámíthatatlanul cselekedett a legtöbb emberi interakciójában. Amikor már megszoktuk volna tőle mogorvaságát és az átlagember iránt tanúsított végtelen megvetését, valahogy az utolsó pillanatban mégis tett egy váratlanul kedves, de annál fontosabb gesztust. Ez persze fordítva is működött, amikor már azt gondoltuk volna, végre bekövetkezik valamilyen érzelmi fejlődés, az utolsó pillanatban egy éles kanyarral mégis a “nem helyénvaló” döntés felé terelte a cselekményt. Emiatt sokszor keveredett konfliktusba egyetlen barátjával, James Wilson doktorral, akit Robert Sean Leonard alakított, valamint a főnökével, Lisa Cuddyval, akivel folyamatos hatalmi macska-egér játékaik mellett a flörtölés sem maradhatott el.

House és Cuddy akkor sem hagyták abba a vitázást, amikor éppen House volt a páciens (Fotó: Entertainment Pictures)

Doktor House volt a legrosszabb főnök

Az első évadokban House a maga játékszabályai szerint építette ki 3 főből álló diagnoszta csapatát. A naiv, de kedves Allison Cameron (Jennifer Morrison), az ausztrál akcentusával és szőke fürtjeivel minden nő álmát megtestesítő Robert Chase (Jesse Spencer) és a kevésbé kedvelhető Eric Foreman (Omar Epps) hol utálták, hol szerették furcsa főnöküket, pont ahogy a nézők. A csapat persze cserélődött az évadok alatt, így tűnt fel az akkor még pályája elején járó, most pedig legújabb nagyjátékfilmjét rendező Olivia Wilde is a sorozat 4. évadában, és maradt egészen az utolsóig.