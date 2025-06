Vészhelyzet, Grace Klinika, Dr. House: mi történt a magyarok kedvenc dokijaival? Így élnek most

Hazánkban a kórházas és orvosos sorozatok évtizedek óta rekordokat döntögetnek, ami a nézettséget illeti. A láz a 70-es évek végén kezdődött, amikor a Kórház a város szélén és A klinika uralták a képernyőket. Majd folytatódott a 90-es években a Vészhelyzettel, ami máig népes rajongótáborral rendelkezik. A későbbi évtizedek sem hagytak minket cserben, jött a Dokik, a Grace Klinika, a Dr. House és a már napjainkban játszódó Doktor Murphy vagy a New Amsterdam. Most azonban a klasszikusokhoz nyúlunk vissza, azon belül is a magyarok kedvenc dokijaira vagyunk kíváncsiak. Vajon mi lett velük, miután szögre akasztották a fehér köpenyt és a műtősruhát?

A Vészhelyzet stábja a fiatal George Clooney-val (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Vészhelyzet: a sorozat, ami George Clooney-t adta a világnak

A Vészhelyzetből George Clooney az, akire leginkább emlékezhetnek a tévénézők, Dr. Doug Ross szerepében láthattuk az első öt évadban. Clooney nagy kiugrása volt a sorozat, ezzel a szereppel robbant be a köztudatba. A Vészhelyzet közben Tarantino kérte fel az Alkonyattól pirkadatig Seth Geckojának szerepére. Majd elkészültek sorban az Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve és Ocean’s Thirteen filmek, amikben a főszereplő Danny Ocean-t alakította. Igazi hollywood-i filmcsillag vált belőle, emellett a Nespresso szórakoztató reklámjainak elmaradhatatlan arca lett.

A Vészhelyzetben is az ügyeletes szépfiú szerepét alakította, de sármjából azóta sem veszített George Clooney (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

A Grace Klinika: tobzódtunk a sármőrökben

A sorozat fő vonzerejét három fontos alkotóelem adta. A lebilincselően izgalmas orvosi esetek, az erotikusan túlfűtött jelenetek és a jóképű dokik. Már az első epizódban felbukkant Dr. Derek Shepherd, akit Patrick Dempsey alakított, és a tévénézők azonnal szerelembe estek. A sármos doktor úr 11 évadon keresztül törte össze a szíveket, különösen sorozatbeli párjáét, az Ellen Pompeo által alakított Meredith Grey-ét. Dempsey ugyan régen otthagyta a seattle-i kórházat, de karrierje közel sem állt meg. Számos filmben és sorozatban szerepelt, többek között a Bűbáj Disney-produkció első és második részében, vagy a Bridget Jones babát vár című filmben mint Bridget gyermekének egyik potenciális apukája. 2023-ban a Time magazin az év legszexibb férfijének választotta. Ez is bizonyítja, hogy “McCsábító” (a becenév, amit a Grace Klinikában aggattak rá) a mai napig töretlen népszerűségnek örvend.