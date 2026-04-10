Olivia Wilde újból megpróbálkozott a rendezéssel – A The Invite lehet az idei nyár sikerfilmje

Olivia Wilde
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 17:05
Edward NortonSeth Rogen
Olivia Wilde negyedik alkalommal foglalt helyet a rendezői székben. A nyár slágere lehet a The Invite című film!

Az A24 stúdió egyre feljebb tör a hollywoodi ranglétrán. Megérkezett következő nagy dobásuk, a The Invite című film előzetese, ami, ha minden igaz még 2026 júliusában debütálhat a mozikban. A filmet az az Olivia Wilde rendezte, aki három korábbi dirigálásával a háta mögött most ismét megmutatja, mire képes. Mit tudunk a The Invite című filmről eddig? 

Olivia Wilde és Seth Rogen a The Invite című filmben.
Olivia Wilde új filmje, a The Invite lehet a nyár sikermozija

The Invite film: a nyár izgalmas drámája 

Olivia Wilde már letett valamit az asztalra, vagy inkább a rendezői székbe a Nincs baj, drágám című filmjével, melyben a nemrég új pasit villantó Florence Pugh és a One Direction egykori tinisztárja, Harry Styles alakították a főszerepet. A film többek között egy kapcsolati dráma is, hasonlóan a júliusban debütáló The Invite-hoz. Olivia Wilde új filmje – melyben nemcsak rendezőként, hanem főszereplőként is tevékenykedik – egy házaspárról szól, akik már-már a válás szélén állnak. Wilde Angela karakterét alakítja, férjét, Joe-t pedig az A24 sikerszériája, a The Studio sztárja, Seth Rogen játssza. A házaspár vacsorapartira hívja a felettük lakó házaspárt, akiket Edward Norton és Penélope Cruz alakítanak, azonban az este érdekes fordulatot vesz. 

Penélope Cruz, Edward Norton és Olivia Wilde a The Invite film egyik jelenetében.
Penélope Cruz elképesztő furcsán fest ezzel a szinte fehér hajkoronával

Olivia Wilde sikerfilmje lehet a The Invite

A film a Sundance Filmfesztiválon debütált először közönség előtt januárban. Olivia Wilde álló ovációban részesült a vetítést követően, a kritikusok pedig nem győzték dicsérni. Az egybehangzó vélemények szerint a The Invite humora páratlan, emellett a történet kellően drámai, fordulatokban gazdag, melyek kicsit sem kiszámíthatóak, a karakterek pedig szinte lelépnek a vászonról, annyira emberiek. Nem is véletlen ez ilyen remek színészgárda esetében. Felmerül a kérdés, hogy tud valaki egyszerre rendezni és játszani egy filmben, de Olivia Wilde-nak ez nem okoz gondot. A 2022-es Nincs baj, drágám is pontosan így készült, melyben Bunny karakterét alakította. Bár a filmet utólag sok kritika érte, összességében 6/10-es értékeléseket kapott a mozirajongóktól, mégsem okozott akkora törést Wilde rendezői szárnypróbálgatásaiban, hogy örökre hátat fordítson a rendezői széknek. A The Invite már az előzetese alapján is egy jóval érettebb, összetettebb alkotásnak ígérkezik, talán ez lehet Wilde valódi rendezői csúcspontja.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
