"Mindenki hazudik" — A Doktor House a tökéletes sorozat! Emlékszel, milyen zseniális volt Hugh Laurie?

Mindig tudtuk, hogy a betegek túlélik, mindig tudtuk, hogy a sokkoló jelenetek végül sikerrel záródnak... de ötvenedjére, századjára is a székünkbe markoltunk, hogy mi fog történni. Doktor House megjelenik, bevesz egy vicodint, beszól mindenkinek, megoldja a krízist és hazabiceg gitározni. Doktor House személyisége megosztó volt, arroganciájától szinte beszürkült a képcsöves TV, mégis az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közönségcunamiját sikerült bevonzania a sorozatnak.

A Doktor House epizódok javarészt hasonló formulára épültek (Fotó: Entertainment Pictures)

A Doktor House formulája új szintre helyezte a kórházas sorozatokat

Volt idő, amikor a mainstream dugig volt a közszférákban dolgozó hétköznapi hősök drámáival. Minden bizonnyal a Vészhelyzet az, ami elkezdte ezt a trendet, de volt még egy Grace klinika, az orvosos sorozatokat kiparodizáló Dokik, a rendőrök munkáját bemutató CSI: A helyszínelők és Döglött akták, de még a tűzoltók is kaptak reflektorfényt a Ments meg-ben. Micsoda nosztalgia egyetlen mondatban, nem igaz? Mind közül kiemelkedő volt a Doktor House Emmy-díjas sorozata, mely sokáig keveset változtatott a formuláján, de annyira jól működött, hogy fel se tűnt. Az intrója ráadásul népszerűbbé tette a csodás Massive Attack zenéjét.

A legtöbb epizódban megtudjuk, milyen kórkép lesz terítéken: a betegek rohamot kapnak, balesetet szenvednek, ami miatt például elfelejtenek beszélni, komolyan véreznek, tehát lényegében minden megtörténik, amit vizuálisan a 12-es karika megenged. A következő snittekben újra megláthattuk kedvenc dokijainkat, a sármos dr. Robert Chaset (Jesse Spencer), a szépségéért felvett, de többre hivatott dr. Allison Cameront (Jennifer Morrison), a komoly dr. Eric Foremant (Omar Epps) és az intelligenciájával mindenki felé helyezkedő dr. Gregory Houset (Hugh Laurie). House minden elejtett mondatban megtalálja, hogy hogyan lehet kiforgatni és nevetségessé tenni a másikat — akkor is, ha nincs komolyabb indoka rá — de mindenki tolerálni kényszerül, hisz a széles világon nála jobb diagnoszta egyszerűen nincs.

Ő egy klasszikus antihős — szembemegy a felé nyújtott jófiú elvárásokkal, természetét egyre jobban megismerjük az évadok haladtával. Érzelmileg törékeny természetét igyekszik leplezni, melyen nem segítenek a múltban szerzett, fel nem dolgozott lelki sérülések és a csakis vicodinnal elviselhető folyamatos lábfájdalom. House egy folyamatosan irritált karakter, akinek egzisztenciális süllyedését követhetjük, míg nem a vége felé elmegyógyintézetbe kerül.

A Doktor House téves képet mutatott az intelligens emberekről

A cikk elején említett vészhelyzetes sorozatokban volt egy közös: a főszereplők mindegyike hétköznapi ember, akik nem hétköznapi esetekkel birkóznak meg. Doktor House őket mind megenné reggelire, ha egy szellemi párbajról lenne szó és bár a sorozat maga zseniális, kellemetlen vonzataként egy alapot adott a különösen intelligens embereknek, hogy bunkón viselkedjenek, hisz ezt látták a sorozatban. Felnőttek is beleeshettek ebbe a csapdába, de az akkoriban tizenéves jövőbeli értelmiségiek számára nagyon nem volt pozitív minta. Szerencsére sokan ebből sikeresen kinőttek, miután belátták, hogy mennyire elidegenítő ez a viselkedés.