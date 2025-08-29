"Nem nézek filmeket, ember..." – Elege volt! Denzel Washington kiábrándult a filmekből: már az Oscar-díj sem érdekli

A díjakat halmozó Denzel Washington az utóbbi időkben a Highest 2 Lowest című filmjét promózza, ami Spike Lee rendezésében és Akira Kurosawa kezein keresztülfutva került az Apple TV+ kínálatába. A színész az utóbbi időkben némi közönyt mutat a filmvilágra, ami 50 éve munkát ad neki, de az oka mégis érthető.

Denzel Washington Spike Lee alkotópáros zseniális filmje, a Malcolm X (Fotó: JVC Entertainment)

Denzel Washington nem néz filmeket

A színész egy nemrég megjelent GQ interjúban kollégáival, Spike Lee-vel és A$AP Rocky-val egy könnyed hangvételű beszélgetésben felemlegették Washington filmezési szokásait, mire a színész nevetve válaszolt:

Nem nézek filmeket, ember. De tényleg nem. Tök őszintén, nem járok moziba és nem nézek filmeket!

Az interjúból kiderül, hogy ennek oka lehet az is, hogy a színész már régóta benne van a filmiparban és egyszerűen csak belefáradt a filmnézésbe, kiváltképp a saját filmjeinek újranézésébe. A közöny nem először mutatkozik meg, ugyanis nemrég egy másik interjúban elmondta, hiába kapott két Oscar-díjat Az ötvennegyedik hadtest és Kiképzés című filmjeiért, megannyi díj és jelölés mellett, Denzel Washingtont egyszerűen nem izgatja már az akadémiai elismerés.

Már régóta benne vagyok ezekben és volt amikor nyertem és nem kellett volna, volt amikor nem nyertem, pedig kellett volna. Az ember díjakat ad, Isten díjakat ad. Nem érdekel az Oscar-díj. Azt szokták kérdezni: 'Hol tartod őket?', mire én 'A másik mellett' (...) Nem kérkedek, tényleg így érzem. Az utolsó napomon egyáltalán nem számít majd.

Ezek a mondatok egyébként egy olyan embertől jönnek, aki 50 éves karrierje alatt összesen 65 rangos filmes díjat és 33 jelölést tudhat maga mögött. Egy ilyen életút hozhat olyan rádöbbenéseket, amiket kívülálló ember nem is gondolna.