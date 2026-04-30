Hivatalos: már idén forgatják a Michael Jackson-film második részét!

A Michael Jackson életrajzi film alaposan megosztotta a nézőket, pontosabban a kritikusokat és a zenész munkásságáért rajongó közönséget. Ez a széthúzás legjobban a Rotten Tomatoes oldalán érhető tetten, ahol a cikk írásakor a szakmai értékelés 37 százalékon, a közönség értékelés pedig 97 százalékon áll. Persze abban kiegyezhetünk, hogy bármilyen jó is a film, a 97 százalék az egy 2001: Űrodüsszeia szintű újító filmet kellene jellemezzen és nem egy random életrajzi alkotást. Mindenesetre ebben a szituációban a hype az ami elsősorban számít, ha a Michael sikerességét vetítjük előre.

A Michael 2 végre az lehet, amit mindenki várt (Fotó: Lionsgate)

A Michael 2 elhozhatja azt, amit mindenki hiányolt az első részből

A Jaafar Jackson, Miles Teller és Colman Domingo játékával fémjelzett Michael egy hét alatt behozta a gigantikus büdzséjét, jelenleg 238 millió dollárt számlál a nemzetközi kasszáknál. Bár a Michael kritikailag alulmaradt, a többség láthatóan imádja és így komoly rekordokat jósolnak számára. Már a filmben utaltak arra, hogy szeretnék folytatni a történetet, azonban a film körüli nehézségek még nem tették egyértelművé, hogy ez tényleg megtörténhet — a számok viszont beigazolták a készítők számításait.

A Lionsgate fejese, Adam Fogelson megerősítette, hogy a folytatást még idén elkezdhetik forgatni, a Bohém rapszódiát is ápoló Graham Kinggel producerként.

A rendező viszont egyelőre kérdéses, mivel Anthony Fuqua egy Hannibál témájú történelmi filmen fog dolgozni Denzel Washingtonnal. Ugyanakkor nem kizárt, hogy maga King fogja elfoglalni a rendezői széket, mivel belsős infók szerint már az első filmben is igazából ő vette át a gyeplőt az újraforgatások idején. Azt sem tudjuk eddig, hogy mi lesz a második filmnek a címe, de frappáns lenne, ha a „Michael” után a következő film címe „Jackson” lenne.

A zenész legnagyobb botrányai kerülhetnek terítékre

Az első rész esetében sokan nehezményezték, hogy kikerülték a zenész életének húzósabb időszakait. Azonban tudni kell, hogy egyrészt terv szerint egy fél mondat erejére kitértek volna rá, de jogi problémák miatt újra kellett forgatni az utolsó pillanatokban, másrészt pedig a film éppen a nyolcvanas évek végével bezárólag foglalkozott Michael Jackson pályafutásával.

Ami azt jelenti, hogy a Neverland, a gyerekbántalmazási botrányok, a bőrbetegsége, valamint a feldolgozatlan gyerekkorából és a botrányaiból jövő, egymást felerősítő jellemtorzulása a következő filmre maradt.

Ezek a tényezők elkerülhetetlenek, ha Michael Jackson életéről beszélünk. Amennyiben ezekből a témákból kihátrálnak, oktalannak tűnik egy lámpát is felkapcsolni a forgatáson.