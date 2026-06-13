Isten éltessen, Kapitány! 45 éves lett Chris Evans: Ezekben a filmekben imádtuk Amerika pajzsvető igazságosztóját

Noha Chris Evanst ma már jószerével mindenki pajzzsal a kezében, heroikus pózban, Amerika kapitányaként képzeli el, pályafutása elején sokan elsősorban a romantikus vígjátékok és tinifilmek világából ismerték. Idővel azonban sikerült kitörnie ebből a skatulyából, a Marvel-filmeknek köszönhetően igazi világsztár lett belőle, miközben több alkalommal is bizonyította, hogy a látványos és akciódús popcornmozikon túl is megállja a helyét. Mindenki kedvenc Kapitánya közelít az ötödik X-hez, de azért ne öregítsük, ma még csak a 45. születésnapját ünnepli, minek alkalmából összegyűjtöttük a legemlékezetesebb alakításait.
Már korábban is említettük a bugyuta tinifilmes skatulyát, nos, a hosszú évek után nemrégiben ismét új filmmel jelentkező Danny Boyle Napfény című alkotása pont az egyike volt azoknak a moziknak, melyek segítségével Evans meg tudta mutatni, komolyabb szerepekben is helyt tud állni. A Cillian Murphy főszereplésével bemutatott, rendkívül feszült űr-sci-fi máig a zsáner egyik legalulértékeltebb darabjának számít.
Chris Evans a Fantasztikus Négyes-filmek, valamint Amerika Kapitány szerepének megszemélyesítése közötti szünetben tett egy kis kitérőt a független képregénymozik világában is. Ez volt a Scott Pilgrim a világ ellen, melyben ugyan ünnepeltünk csupán egy kisebb szerepben tűnt fel, mint a főhős, Michael Cera ellenlábasa, mégis sokan csakis kizárólag Evans miatt emlékeznek erre a hatalmasat hasaló, ámde mára klasszikus kultfilmmé érő alkotásra.
Chris Evans neve mára gyakorlatilag csontként forrt egybe Amerika Kapitányéval, és nem is tudnánk kiemelni csakis egyet a maréknyi emlékezetes szuperhősmozijai közül. 2011-ben kapott egy új esélyt a Marveltől, miután része volt a Fantasztikus Négyes kevésbé fantasztikus lebőgésének, és élt is a lehetőséggel. Több, mint egy évtizeden át volt a Marvel-univerzum második legfontosabb figurája Robert Downey Jr. Vasembere mögött, nem véletlen, hogy RDJ mellett őt sem tudták elengedni a fanok, és Evans visszatérése is biztosra vehető az idén decemberben érkező Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében.
Még mielőtt mindenki azt hitte volna, hogy Chris Evanst teljesen elnyelték a sztreccshacukás ugribugri szerepek, rögtön be is jelentkezett egy Snowpiercerrel. Az Élősködők miatt Oscar-esőben részesülő Pong Dzsunho alkotása azért kiváló, mert kellő mennyiségű társadalomkritikát tudott belecsempészni egy posztapokaliptikus akciófilmbe, ami manapság igen ritkának számít. De persze a direktor mellett Evanst is ki kell emelni, aki karriere talán legkeményebb és egyben legsötétebb alakítását nyújtotta.
A 2019-ben megjelent, azóta pedig Netflix-robbantó franchise-zá váló Tőrbe ejtve egyik legnagyobb erőssége – sok más mellett – épp cikkünk alanya volt. Chris Evans ugyanis végre eltávolodhatott az akkor már közel egy évtizede játszott hőskaraktertől, és egy igazán negatív figurát, de minek is finomkodunk, egy tenyérbemászó gennyládát játszhatott. És szó se róla, lubickolt is a szerepben!
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