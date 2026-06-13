Isten éltessen, Kapitány! 45 éves lett Chris Evans: Ezekben a filmekben imádtuk Amerika pajzsvető igazságosztóját

Noha Chris Evanst ma már jószerével mindenki pajzzsal a kezében, heroikus pózban, Amerika kapitányaként képzeli el, pályafutása elején sokan elsősorban a romantikus vígjátékok és tinifilmek világából ismerték. Idővel azonban sikerült kitörnie ebből a skatulyából, a Marvel-filmeknek köszönhetően igazi világsztár lett belőle, miközben több alkalommal is bizonyította, hogy a látványos és akciódús popcornmozikon túl is megállja a helyét. Mindenki kedvenc Kapitánya közelít az ötödik X-hez, de azért ne öregítsük, ma még csak a 45. születésnapját ünnepli, minek alkalmából összegyűjtöttük a legemlékezetesebb alakításait.

Chris Evansnek születésnapja van, így feltételezzük, kicsit jobb a kedve, mint a Tőrbe ejtve képen látható jelenetében (Fotó: Lionsgate)

Íme, a legjobb Chris Evans-filmek:

Napfény

Már korábban is említettük a bugyuta tinifilmes skatulyát, nos, a hosszú évek után nemrégiben ismét új filmmel jelentkező Danny Boyle Napfény című alkotása pont az egyike volt azoknak a moziknak, melyek segítségével Evans meg tudta mutatni, komolyabb szerepekben is helyt tud állni. A Cillian Murphy főszereplésével bemutatott, rendkívül feszült űr-sci-fi máig a zsáner egyik legalulértékeltebb darabjának számít.

A Napfény volt az első fordulópont Chris Evans karrierjében (Fotó: Alex Bailey)

Scott Pilgrim a világ ellen

Chris Evans a Fantasztikus Négyes-filmek, valamint Amerika Kapitány szerepének megszemélyesítése közötti szünetben tett egy kis kitérőt a független képregénymozik világában is. Ez volt a Scott Pilgrim a világ ellen, melyben ugyan ünnepeltünk csupán egy kisebb szerepben tűnt fel, mint a főhős, Michael Cera ellenlábasa, mégis sokan csakis kizárólag Evans miatt emlékeznek erre a hatalmasat hasaló, ámde mára klasszikus kultfilmmé érő alkotásra.

Ebben a független szuperhősmoziban Chris Evans dobta a jófiú szerepkört, és egy igazi tahóvá változott (Fotó: Big Talk Productions)

Amerika Kapitány és a Bosszúállók-filmek

Chris Evans neve mára gyakorlatilag csontként forrt egybe Amerika Kapitányéval, és nem is tudnánk kiemelni csakis egyet a maréknyi emlékezetes szuperhősmozijai közül. 2011-ben kapott egy új esélyt a Marveltől, miután része volt a Fantasztikus Négyes kevésbé fantasztikus lebőgésének, és élt is a lehetőséggel. Több, mint egy évtizeden át volt a Marvel-univerzum második legfontosabb figurája Robert Downey Jr. Vasembere mögött, nem véletlen, hogy RDJ mellett őt sem tudták elengedni a fanok, és Evans visszatérése is biztosra vehető az idén decemberben érkező Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében.