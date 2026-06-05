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Anna Faris megint felveszi a nyuszifarkat – Közel 20 év után folytatnák a legendás vígjátékot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Anna Faris
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 21:25
Horrorra akadvaPlayboy
A házinyuszi 20 év után újból akcióban. Anna Faris elszólta magát, folytatást kaphat egykori vígjátéka.

Anna Faris úgy tűnik, Anne Hathaway babérjaira törne, aki mostanában egymás után hozza régi filmjeinek remake-jeit. A Horrorra akadva 6-tal most ismét visszatérő Faris új filmje premierjén árulta el, hogy lenne igény egy másik korábbi sikerfilmje, a Házinyuszi folytatására is, mely közel 20 évvel ezelőtt került a mozikba.  

Anna Faris A házinyuszi című filmben.
Anna Faris 20 évvel később ismét nyuszijelmezbe bújna (Fotó: Melinda Sue Gordon SMPSP) 

Anna Faris ismét felvenné a nyuszifarkat  

A házinyuszi 2008-ban debütált a mozikban, melyben Anna Faris a legendás Hugh Hefner Playboy házából kitaszíttatva egy egyetemi lányszövetségnél talált menedéket. Anna Faris az Entertainment Tonight riporterének mesélt lelkesen egy lehetséges folytatásról. 

„Annyira szeretnék veletek inkább A házinyusziról beszélgetni! Nagyon úgy néz ki, hogy nagy az érdeklődés egy folytatás iránt. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez valaha bekövetkezhet, és még így is korai bármi konkrétat mondani, de mint kiderült, az emberek nagyon szeretik ezt a filmet és a karaktert is.” 

Jelenetkép A házinyuszi című filmből.
Az Anna Faris filmek egyik fontos alappillére, hogy igazi bombázókat varázsol a női főszereplőkből (Fotó: Melinda Sue Gordon SMPSP)

Házinyuszi újratöltve  

Anna Faris a Shelley Darlingson nevű nyuszilányt alakította a filmben, aki a másfél órás vígjáték végére rájön az élet nagy igazságára: a belső értékek sokkal fontosabbak a külsőségeknél. Valóban, a A házinyuszi nem a filmtörténet legmélyenszántóbb alkotása lett, de pont egyszerűsége és butácska humora miatt szerették a mozirajongók. A forgatás valóban a Playboy-villában zajlott többek között Hugh Hefner cameo szereplésével és a legutóbb kopaszon parádézó Emma Stone is feltűnt a Fred Wolf rendezte moziban. Sajnos a nyuszik királya már lassan 10 éve nincs köztünk, így az esetleges folytatásban már biztosan nem láthatjuk, hacsak fel nem támasztják az AI segítségével, mint legutóbb Val Kilmert, bár ennek biztosan sokan nem örülnének.  

Anna Faris és Emma Stone A házinyuszi című filmben.
Emma Stone is játszott A házinyusziban, mielőtt Lanthimos megkopasztotta volna (Fotó: Melinda Sue Gordon SMPSP)

Anna Faris 2026-ban minden régi filmjét feléleszti?

Anna Faris most egyik legkedveltebb filmsorozatát támasztotta fel. A Horrorra akadva 6. a napokban került a magyar mozikba. Sokan a nosztalgia miatt tülekedtek a jegyekért, de az első beérkező kritikákból kiindulva sokan csalódottan távoznak majd a mozikból, ha az elmúlt Horrorra akadva-filmek humorára számítanak.  

 

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