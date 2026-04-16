"Hiányzik a lélek a szemeiből" – az AI generált Val Kilmer miatt háborognak a rajongók

A világ legnagyobb nemzetközi filmes expója, a CinemaCon még tartogat meglepetéseket a héten. A tegnapi eseményen többek között az As Deep As the Grave című film előzetesét is levetítették az egybegyűlteknek, melyben Val Kilmer is feltűnt, akit halála után a mesterséges intelligencia segítségével szerepeltetnek a filmben. Az előzetes már a nagyközönség számára is elérhető, akik nem voltak restek kifejteni a véleményüket a szokatlan filmes megoldásról.

Val Kilmer a síron túl is játszik

A Coerte Voorhees írta és rendezte As Deep As the Grave igaz történet alapján készült kalandfilm, mely két archeológusról szól, akik felkutatják a Holtak völgyét, azonban a holtak előbb találnak rájuk. A misztikus kalandfilmben olyan színészek tűnnek fel, mint a Harry Potter-filmek Draco Malfoyát alakító Tom Felton, Abigail Breslin, akit A család kicsi kincse című film tett felejthetetlenné, és Val Kilmer. Igen, tisztában vagyunk vele, hogy Val Kilmer egy évvel ezelőtt, április elsején távozott közülünk, de úgy tűnik, ez manapság már nem okoz problémát Hollywoodban. Val Kilmer lánya engedélyezte, hogy a rendező Voorhees szerepeltesse édesapját ebben a moziban, méghozzá mesterséges intelligenciával generált verzióban. Valójában még életében választották ki egy mellékszerepre a forgatást előkészítő időszakban. A projekt 5 évet csúszott, egyrészt a világjárvány, másrészt Val Kilmer betegsége miatt, 2025-ben bekövetkezett halálával pedig új problémával szembesültek az alkotók.

AI filmek: átok vagy áldás?

Hollywoodban már egyébként is megindult a zúgolódás az AI térnyerése miatt, vannak alkotók, akik kicsit sem finomkodva fejezték ki véleményüket, például Guillermo Del Toro, aki nemes egyszerűséggel közölte: “B*ssza meg az AI”. A technológia már olyannyira előrehaladott, hogy 2025-ben megszületett az első AI színésznő is, Tilly Norwood néven, akiért ugyan kapkodnak a stúdiók, de ahogy Emily Blunt is elmondta, ennek beláthatatlan következményei lehetnek a filmipart tekintve. Ezzel szemben a Tilly Norwood és hasonló AI projektek támogatói szerint ezzel a technológiával sokkal etikusabb lehet a szakma, már ami a színészeket illeti, és felesleges küzdeni az AI ellen. Az As Deep As the Grave előzetesében feltűnő Val Kilmer viszont pontosan azt a félelmet igazolja, aminek Emily Blunt és AI ellenző kollégái hangot adtak. Az előzetes levetítése után az internetet elözönlötték a kritikák. Természetesen Val Kilmer pontosan az utolsó hajszáláig úgy néz ki, mint egykor életében, a felháborodást nem ez okozta. Egy röpke pillanatra látható egy közeli snitt, melyben Kilmer karaktere egy gyerekhez beszél, így néhány centiről láthatjuk az arcát. Az első szembetűnő dolog a mimikája, mely bármilyen csúcstechnológiás AI eszközzel készült is, mégis látványosan mesterségesnek hat. A legtöbb kritika azonban nem is az arcára fókuszált, hanem a színész szemeire, melyekből szerintük “teljes mértékben hiányzik a lélek”. Coerte Voorhees filmje új fejezetet nyithat a modern filmkészítésben, aminek megvannak a maga előnyei és hátrányai, azt viszont csak az idő és a mozilátogatók fogják igazolni, hogy melyik irányba billen a mérleg nyelve.