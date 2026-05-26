Emma Stone kopaszon tör be a nappalinkba: A Bugonia sztárja bosszúból leborotválta még a rendező fejét is

Erős filmkínálattal találkozhatnak a rajongók júniustól a SkyShowtime műsorkínálatában. A közönség a streamingszolgáltató rostájában újfent Emma Stone Oscar-díjra jelölt filmjét, a Bugonia című alkotást láthatja, valamint az internetet felrobbantó sikeres musical, a Wicked: Második rész is megtekinthető lesz jövő hónaptól. A szolgáltató a kisebbeknek is kedvez, így ha valaki családiasabb tartalmat keres, a Spongyabob: Kalózkaland formájában is megtalálhatja. A műsorkínálatban természetesen továbbra is elérhető a Yellowstone, valamint a népszerű mellékszála, a Dutton birtok és Taylor Sheridan külön úton futó sorozata, a The Madison.

Emma Stone kopaszon látható a Bugonia című filmben

Bugonia

Műfaj: vígjáték / sci-fi

Június 13-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.

Az Oscar-díjra jelölt Bugonia a dél-koreai „Mentsétek meg a zöld bolygót!” című film új alapokra helyezett, groteszk remake-je, főszerepben az Oscar-díjas Emma Stone-nal és az Emmy-díjra jelölt Jesse Plemonsszal. A hatszoros Oscar-jelölt rendező, Yorgos Lanthimos filmjében két megszállott összeesküvés-hívő fiatalember elrabolja egy nagyvállalat vezérigazgatóját, mert szentül hiszik, hogy a nő egy földönkívüli, és el akarja pusztítani a Földet. A film kedvéért Emma Stone kopaszra borotválta a fejét, de később a rendezőt saját kezűleg borotválta le bosszúból.

SpongyaBob: Kalózkaland

Műfaj: családi

Június 16-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában. SpongyaBob mindenáron be akarja bizonyítani Rák úrnak, hogy ő egy igazi bátor nagyfiú, ezért a titokzatos és csapongó szellemkalóz, Bolygó Hollandi nyomába ered. Az izgalmas óceáni kalandok során olyan félelmetes mélységekbe merészkedik, ahol még egyetlen tengeri szivacs sem járt.

Nem láttad még a filmet? Spongyát rá!

Wicked 2. rész

Műfaj: Musical

Június 20-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.

A kétrészes adaptáció befejező fejezetében Elphaba és Glinda útjai már különváltak, és mindkettejüknek szembe kell nézniük döntésük következményeivel. Elphabának (Cynthia Erivo) azzal, hogy mindenki szemében ő a gonosz nyugati boszorkány, noha száműzetésben élve is folytatja küzdelmét, hogy leleplezze Ózt, a nagy varázslót. Eközben Glinda (Ariana Grande) a jóság jelképeként tündököl, élvezve a hírnév és a népszerűség minden előnyét. Amikor egy kansasi leányzó váratlanul megjelenik az életükben, Elphabának és Glindának újra össze kell fogniuk, és jobban meg kell érteniük egymást, mert csak önmagukon túllépve lesznek képesek megváltoztatni Óz egész világát. A film a tavalyi mozis pályafutása alatt igazi kasszasiker lett.