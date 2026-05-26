Emma Stone kopaszon tör be a nappalinkba: A Bugonia sztárja bosszúból leborotválta még a rendező fejét is

Erős filmkínálattal találkozhatnak a rajongók júniustól a SkyShowtime műsorkínálatában. A közönség a streamingszolgáltató rostájában újfent Emma Stone Oscar-díjra jelölt filmjét, a Bugonia című alkotást láthatja, valamint az internetet felrobbantó sikeres musical, a Wicked: Második rész is megtekinthető lesz jövő hónaptól. A szolgáltató a kisebbeknek is kedvez, így ha valaki családiasabb tartalmat keres, a Spongyabob: Kalózkaland formájában is megtalálhatja. A műsorkínálatban természetesen továbbra is elérhető a Yellowstone, valamint a népszerű mellékszála, a Dutton birtok és Taylor Sheridan külön úton futó sorozata, a The Madison.
Bugonia
Műfaj: vígjáték / sci-fi
Június 13-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Az Oscar-díjra jelölt Bugonia a dél-koreai „Mentsétek meg a zöld bolygót!” című film új alapokra helyezett, groteszk remake-je, főszerepben az Oscar-díjas Emma Stone-nal és az Emmy-díjra jelölt Jesse Plemonsszal. A hatszoros Oscar-jelölt rendező, Yorgos Lanthimos filmjében két megszállott összeesküvés-hívő fiatalember elrabolja egy nagyvállalat vezérigazgatóját, mert szentül hiszik, hogy a nő egy földönkívüli, és el akarja pusztítani a Földet. A film kedvéért Emma Stone kopaszra borotválta a fejét, de később a rendezőt saját kezűleg borotválta le bosszúból.
SpongyaBob: Kalózkaland
Műfaj: családi
Június 16-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában. SpongyaBob mindenáron be akarja bizonyítani Rák úrnak, hogy ő egy igazi bátor nagyfiú, ezért a titokzatos és csapongó szellemkalóz, Bolygó Hollandi nyomába ered. Az izgalmas óceáni kalandok során olyan félelmetes mélységekbe merészkedik, ahol még egyetlen tengeri szivacs sem járt.
Wicked 2. rész
Műfaj: Musical
Június 20-tól streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
A kétrészes adaptáció befejező fejezetében Elphaba és Glinda útjai már különváltak, és mindkettejüknek szembe kell nézniük döntésük következményeivel. Elphabának (Cynthia Erivo) azzal, hogy mindenki szemében ő a gonosz nyugati boszorkány, noha száműzetésben élve is folytatja küzdelmét, hogy leleplezze Ózt, a nagy varázslót. Eközben Glinda (Ariana Grande) a jóság jelképeként tündököl, élvezve a hírnév és a népszerűség minden előnyét. Amikor egy kansasi leányzó váratlanul megjelenik az életükben, Elphabának és Glindának újra össze kell fogniuk, és jobban meg kell érteniük egymást, mert csak önmagukon túllépve lesznek képesek megváltoztatni Óz egész világát. A film a tavalyi mozis pályafutása alatt igazi kasszasiker lett.
Nyugi, Honey!
Műfaj: vígjáték
Június 22-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
A Nyugi, Honey! fekete humorú vígjáték Honey O'Donahue kisvárosi nyomozóról szól, aki egy rejtélyes szektához köthető különös halálesetek nyomába ered. Az új vígjáték forgatókönyvírói az Oscar-díjas rendező, Ethan Cohen és felesége, a szerkesztő és kreatív partner, Tricia Cooke – a Szökevény csajok című film alkotópárosa. A Cohen rendezésében készült és az első alkotásukhoz hasonló
stílusú film szereplői Margaret Qualley, Chris Evans és az Emmy-díjra jelölt színésznő, Aubrey Plaza.
The Friend
Műfaj: dráma
Június 28-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.
Legközelebbi barátja és mentora halála után a New York-i regényíró és írástanár, Iris (Naomi Watts) lesz az írói hagyaték gondozója, és ő veszi szárnyai alá szeretett dán dogját, Apollót is. Iris nem örül, hogy a tekintélyes méretű ebbel kell megosztania tenyérnyi manhattani lakását, ám végül meglepően rokonszenvesnek találja a lelkes kutyát, még akkor is, ha az folyton felborít mindent, beleértve a terveit és a napirendjét is. A különös páros együtt kezdi feldolgozni az őket érő gyászt, és lassacskán az elfogadás és a gyógyulás útjára lépnek. A filmben Bill Murray is szerepel.
