Hova tűntek a jó pasik Hollywoodból? – Ott ragadtak a Top Gunban 40 évvel ezelőtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 13:05
Tom Cruise és Val Kilmer 40 évvel ezelőtt tanítottak valamit, amit úgy tűnik, mára Hollywood már elfelejtett. Sokat adott nekünk a Top Gun, azt pedig követeljük vissza, ami elveszett!
Párkányi Boriska
Idén 40 éves a film, mely beindította Tom Cruise karrierjét, feledhetetlen filmzenékkel ajándékozta meg a közönséget és mélységes főhajtással adózott az amerikai haditengerészet berepülőpilótái előtt. A Top Gun számos szempontból a ‘80-as évek egyik legmeghatározóbb mozija, és a mai néző számára egy egész korszak miliőjét megragadó alkotás. A szerencsések ezen a héten megtekinthették nagyvásznon is Tony Scott rendező remekművét a 40 éves jubileum alkalmából, mely a kellemes nosztalgia érzése mellett napjaink filmkínálatát is érdekes megvilágításba helyezte.  

Nem a ruha teszi, de a Top Gun adott valamit, amit mára szinte elfelejtett Hollywood (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency)

Top Gun, Top férfiak

Ahogy arra a filmben Tom Skerrit és James Tolkan többször is konkrét utalást tesz, a Top Gun és a haditengerészet a férfinem legkiválóbb példányainak, a krémek krémjének gyűjtőhelye, legalábbis jó lenne, ha maga Maverick és társai is arra törekednének, hogy megfeleljenek ennek a képnek. Ugyan a két „öreg róka” itt a betonszilárdságú jellemre gondolt, azért abban a bizonyos strandröplabdás jelenetben minden mozilátogató hölgy megállapíthatta, hogy nemcsak a belbecs, de a külcsín is arról árulkodik, hogy nem hétköznapi férfiakról van szó. Pontosan ez az, ami elindította a gondolatot: hová tűntek a jó pasik Hollywoodból?

Val Kilmer és Tom Cruise filmje mára hiánypótló alkotássá vált (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency)

Tom Cruise és Val Kilmer miatt hiánypótló a Top Gun manapság

Mielőtt többen a szívükhöz kapnának, távol álljon tőlünk, hogy ilyen kizárólagosan fogalmazzunk, természetesen napjainkban is bőven akadnak olyan férfiak az Álomgyárban, akiken szívesen legeltetjük a szemünket. Ryan Gosling hosszú ideje a hölgyek kedvence, ha filmsztárokról van szó, de a Vaják sorozat után Henry Cavill ázsiója is megnőtt,amit az újonnan érkező Hegylakóval csak tovább fokoz és a legújabb kedvenc Jacob Elordit sem sokan rugdosnák ki az ágyukból. Pontosan ezért a fenti kérdés nem is a külsőségekre vonatkozik, sokkal inkább valami olyan esszenciális dologra, melyet Tom Cruise Maverickje, és a fájdalmasan korán elhunyt Val Kilmer fogkrémreklám-mosolyú Icemanje egyszerre testesített meg kívül-belül. Ehhez persze kellett Jim Cash és Jack Epps Jr. forgatókönyve, valamint Ehud Yonay Top Gun című cikke a California magazinban, ami a film alfája és omegájaként szolgált. Nem azért támad fel a nézőben a hiány a filmbéli nyers férfierő után, mert Val Kilmer és Tom Cruise olyan jól néznek ki póló nélkül a strandröplabda-pályán. A karakterek megalkotásán van itt a hangsúly. Maverick amellett, hogy kellemes a szemnek, egyben komplex karakter is. Háromdimenziós, lelép a vászonról és mi megértjük a motivációit, a fájdalmait, együtt örülünk a sikereinek és elnézzük a hibáit. 

Ez az, ami hiányzik ma

Talán ez hiányzik a napjainkra a streamingek által leuralt, futószalagon gyártott filmekből, hogy a karaktereiket nem mélyítik el eléggé, kevés a háttértörténet, az érzelmi mozgatórugó. Akadnak persze kivételek, gondoljunk a fent említett Ryan Gosling legújabb filmjére, A Hail Mary-küldetésre, mely márciusi premierje óta töretlenül őrzi helyét a mozik műsorán. A Gosling által alakított Ryland Grace egy tökéletesen megírt karakter, a kötött pulóverbe és drótkeretes szemüvegbe bújtatott Gosling pedig új megvilágításba helyezte a professzor-imázst, az internet népe imádta a kardigános tudóst, aki megmenti a Földet és még cuki is. Az ítélet tehát egyértelmű: még több Mavericket és még több Ryland Grace-t szeretnénk látni a moziban, elő a komplex férfikarakterekkel Hollywood!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
