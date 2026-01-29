Itt vannak az első képek Henry Cavill Hegylakójáról: minden nőt el fog csábítani!

Már negyven éve, hogy felcsendültek a Queen Princes of the Universe című slágerének legendás taktusai, miközben első sorból nézhettük, ahogy Christopher Lambert és Sean Connery hatalmas kardokkal a kezükben keménykednek. Őszintén szólva, ennél menőbb dolgot azóta sem tudunk elképzelni, nem is véletlen, hogy a Hegylakó-franchise-ra az első fejezet megjelenését követően felhúztak még további három mozifilmet és két sorozatot is, de még egy videójáték is megjelent.

Henry Cavillen a sor, hogy a nagy elődök, Sean Connery és Christopher Lambert örökébe lépjen az új Hegylakóban (Fotó: MPP / Bestimage)

Russell Mulcahy 1986-os klasszikusának feltámasztása már évek óta beszédtéma volt Hollywoodban, ám mégis csak tolták és tolták maguk előtt a projektet, mígnem a Balerinával bővülő John Wick-filmek rendezője, Chad Stahelski a kezébe nem vette a gyeplőt, és a főszerepre beválogatta napjaink egyik legszexibb férfiúját, Henry Cavillt. A projekt azonban még ezek után is csak váratott magára, azonban most hatalmas lépést tettek az alkotók a megjelenés felé vezető úton.

Henry Cavill a Hegylakó miatt még a haját is megnövesztette (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Henry Cavill a legdögösebb Hegylakó

A Hegylakó-remake forgatási munkálatai tegnap indultak el, melynek apropóján maga a címszereplő, Henry Cavill osztott meg két képet is az Instagramon:

Boldog első betekintést a Hegylakóba! Micsoda kaland volt ez számomra, amiről majd még többet is fogok mondani, ha ennek eljön az ideje. Ez viszont most egy különleges pillanat, hogy megoszthatom ezt veletek. Remélem, tetszik, amit láttok

– írja a sármos szupersztár a posztban.

A Hegylakóban egyébként hamisítatlan sztárparádénak lehetünk majd szemtanúi, miután Henry Cavillen kívül a nemrégiben Budapesten forgató Russell Crowe, valamint A galaxis őrzői sztárja, Dave Bautista is igent mondott a direktor, Chad Stahelski felkérésére.

A forgatásnak már egy évvel ezelőtt el kellett volna kezdődnie, majd ezt a dátumot elodázták 2025 szeptemberére, amikor már ténylegesen nekiláthattak volna a munkálatoknak. Ám ekkor jött Cavill súlyos sérülése, ami miatt megint el kellett napolni a startot.

Henry Cavill nagy visszatérése

A Henry Cavill-filmek rajongói 2025-ben aligha iramodhattak meg a legközelebbi mozi irányába, hogy jegyet váltsanak kedvencük legfrissebb akciózására. Az egykori Superman ugyanis a tavalyi esztendőt kizárólag forgatásokkal töltötte, hogy 2026-ban minden róla szóljon és több időt tölthessen a vörös szőnyeges premiereken.