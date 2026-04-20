Alec Baldwin megint mehet a bíróságra: újabb pert akasztottak a peches sztár nyakába

Az elmúlt évek Hollywoodjának talán legbotrányosabb tragédiája a Rust című westernfilm 2021-es forgatásán történt, amikor Alec Baldwin kezébe egy olyan kellékfegyver került, amely éles lőszert tartalmazott, a leadott lövés pedig az operatőr, Halyna Hutchins halálához vezetett. Az ügy fenekestől forgatta fel a filmipart, no meg Baldwin életét is, aki éveken keresztül járhatott ezt követően a bíróságra, saját ártatlanságát bizonygatva. A színész ellen végül ejtették a vádakat, a produkció fegyvermesterét ítélték el gondatlanságból elkövetett emberülés miatt. Alec Baldwin viszont még mindig nem lélegezhet fel, megpróbáltatásai ugyanis nem értek véget: a sztárt ismét feljelentették!

A Rust című film forgatása közben történt tragédia miatt Alec Baldwinnak 2021 óta folyamatosan bíróságra kell járnia (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Alec Baldwin egy újabb kollégája életét tette tönkre

Az egyfolytában újabb fordulatokkal jelentkező jogi kálvária még nem ért véget Alec Baldwin számára, hiszen a Rust című projekt egy újabb munkatársa perelte be színészlegendát. Ezúttal egy világosító, Serge Svetony szeretné bíróságra vinni az ügyet, miután úgy érzi, a Baldwin nevével egybefonódó, fatális kimenetelű forgatási hiba súlyos érzelmi megrázkódtatást okozott számára.

Az ügy jól halad, múlt pénteken a Los Angeles-i bíróság jóvá is hagyta, azonban a bíró, Maurice Leiter elutasította Alec Baldwin szándékosságára utaló vádakat.

Ami a szándékot illeti, ennek az állításnak az elemzése eltér a támadásra vonatkozó állítástól… Egy észszerű esküdtszék megállapíthatja, hogy Baldwin úr meggondolatlanul figyelmen kívül hagyta annak a valószínűségét, hogy egy fegyver valaki irányába történő rámutatása, az ujjal a ravaszon, érzelmi megrázkódtatást okozna

– olvasható a bíró által közzétett magyarázatban.

Alec Baldwin, valamint a Rust című film jogi képviselői természetesen visszautasították az őket ért vádakat, és kérelmezték is, hogy ejtsék az ügyet. Ám ennek a bíróság nem tett eleget, így az ügy hamarosan folytatódik.

Alec Baldwin balesete lelkileg teljesen tönkretette a színészt, aki azóta otthonát is alig hagyja el (Fotó: TheImageDirect.com)

Alec Baldwin lövése sajnos sokkal nagyobb visszhangot keltett, mint az ominózus filmje

Alec Baldwinra rútul rájár a rúd. A 68 éves színészt lelkileg darabjaira törte össze a közel öt évvel ezelőtti, kollégája számára végzetesnek bizonyuló októberi forgatási nap. Baldwin azóta egy lépéssel hátrább állt a filmipartól, és csupán azért vállal el munkákat, hogy legyen némi kenyérre valója, bár ebben sincs sok köszönete, hiszen szinte minden filmje bukásra van ítélve, a Rust is hatalmas bukfencezett a kasszáknál.