Zendaya alaposan lehúzta az HBO-t: Ennyit kaszálnak az Eufória szereplői

Ugyan bő egy évvel ezelőtt még talán a legvérmesebb Eufória-fanok sem hittek benne, viszont idén tavasszal mégis berobbant az HBO Max-sorozatok kínálatába a tinidráma-széria utolsó évada. A döcögős szezonpremiert nem kis botrány övezte, azonban azóta a Zendayát, Sydney Sweeney-t és Jacob Elordit is csodával határos módon ismét összecsődítő műsor kezd helyrerázódni. Ez főleg annak fényében jó hír, hogy a készítők nem kis hitet, no meg nem kevés mennyiségű pénzt öltek bele a projektbe, így megnőtt az esélye a csúfos bukásnak is, amit persze szeretnének elkerülni. De mennyi is az a bizonyos annyi? Mennyit keresnk az Eufória sztárjai a 3. évaddal? Erre a kérdésre keressük a választ cikkünkben!
Sztárbrigádhoz sztárgázsi dukál. Az Eufória szereplőit amilyen nehéz volt összecsődíteni egy utolsó körre, legalább olyan mélyen zsebbe is kellett nyúlnia ehhez az HBO elöljáróinak. A harmadik évadra szinte mindenkinek drasztikusan megnőtt a munkabére, és ez már a mellékszereplőkön is meglátszik.
A Julest alakító Hunter Schafernek, valamint a szintén oldalfigurának számító Maude Apatow-nak is már minimum 250 ezer dollárral duzzad a bankszámlája minden rész után, az eddigi 100 ezer helyett. De a Maddie bőrébe bújó Alexa Demie vagy az előző évad óta a Netflixen Oscar-jelölt szörnyeteggé változó Jacob Elordi sem panaszkodhat: előbbi 600 ezer, míg utóbbi 700 ezer dollár/epizóddal rövidíti meg az HBO-t.
Várható módon a gigászok csatája a főszereplők mezején zajlik. Sydney Sweeney nem gombokért dobta le a textilt, amivel noha kihívta maga ellen az internet népének haragját, de ez aligha érdekli, hiszen epizódonként 800 ezer dolláros fizetést vívott ki magának. Ezzel viszont még mindig nem csúcstartó, hiszen ez a megtisztelő cím Tom Holland újdonsült feleségét, Zendayát illeti, aki kereken egymilliót kaszál minden megjelenésével.
A rövid válasz a kérdésre: igen! Persze, van hosszabb verziónk is: botrányos játékpercek halmaza ide vagy ide, az Eufória 3. évadának nézettsége még így is elképesztő rekordokat döntött meg.
A hazánkban április 13-án debütáló záróakkord első epizódját az első napon már 8,5 millión látták, azóta pedig ez a szám 20 millióra duzzadt. Ezzel messze a legnézettebb évadpremier lett a sorozat történetében, hiszen a 2019-es legelső részt még csak egymillióan, míg a következő fejezet debütálást megközelítőleg 2,4 millióan nézték meg azon a napon, amikor felkerültek az éppen aktuális HBO streamingplatform kínálatába.
Persze ebbe érdemes azt is belekalkulálni, hogy a botrányszéria kezdeti időszakában a szereplők többsége még szinte teljesen ismeretlen volt, de a 2022-es folytatás idején is még csak kezdtek épp betörni Hollywoodba. Azóta már Zendaya, Sydney Sweeney és Jacob Elordi is beverekedte magát az álomgyár legkelendőbb arcai közé, így nem olyan meglepő, hogy az Eufória fináléja minden eddigi eredményt felülmúlt.
Az HBO Max-sorozatok zászlóshajója egyelőre nem is tervez lehorgonyozni, az Eufória harmadik, befejező évada hamarosan folytatódik. A következő epizód április 27-én érkezik, a sorozat utolsó része pedig majd június 1-én lesz esedékes.
