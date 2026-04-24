Zendaya alaposan lehúzta az HBO-t: Ennyit kaszálnak az Eufória szereplői

Ugyan bő egy évvel ezelőtt még talán a legvérmesebb Eufória-fanok sem hittek benne, viszont idén tavasszal mégis berobbant az HBO Max-sorozatok kínálatába a tinidráma-széria utolsó évada. A döcögős szezonpremiert nem kis botrány övezte, azonban azóta a Zendayát, Sydney Sweeney-t és Jacob Elordit is csodával határos módon ismét összecsődítő műsor kezd helyrerázódni. Ez főleg annak fényében jó hír, hogy a készítők nem kis hitet, no meg nem kevés mennyiségű pénzt öltek bele a projektbe, így megnőtt az esélye a csúfos bukásnak is, amit persze szeretnének elkerülni. De mennyi is az a bizonyos annyi? Mennyit keresnk az Eufória sztárjai a 3. évaddal? Erre a kérdésre keressük a választ cikkünkben!

A Zendaya-filmek és sorozatok idén az Eufória 3. évadával bővültek, ennek pedig a színésznő tárcája örülhet csak igazán (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Zendaya minden rész után dollármilliomosnak mondhatja magát

Sztárbrigádhoz sztárgázsi dukál. Az Eufória szereplőit amilyen nehéz volt összecsődíteni egy utolsó körre, legalább olyan mélyen zsebbe is kellett nyúlnia ehhez az HBO elöljáróinak. A harmadik évadra szinte mindenkinek drasztikusan megnőtt a munkabére, és ez már a mellékszereplőkön is meglátszik.

A Julest alakító Hunter Schafernek, valamint a szintén oldalfigurának számító Maude Apatow-nak is már minimum 250 ezer dollárral duzzad a bankszámlája minden rész után, az eddigi 100 ezer helyett. De a Maddie bőrébe bújó Alexa Demie vagy az előző évad óta a Netflixen Oscar-jelölt szörnyeteggé változó Jacob Elordi sem panaszkodhat: előbbi 600 ezer, míg utóbbi 700 ezer dollár/epizóddal rövidíti meg az HBO-t.

Várható módon a gigászok csatája a főszereplők mezején zajlik. Sydney Sweeney nem gombokért dobta le a textilt, amivel noha kihívta maga ellen az internet népének haragját, de ez aligha érdekli, hiszen epizódonként 800 ezer dolláros fizetést vívott ki magának. Ezzel viszont még mindig nem csúcstartó, hiszen ez a megtisztelő cím Tom Holland újdonsült feleségét, Zendayát illeti, aki kereken egymilliót kaszál minden megjelenésével.

Sydney Sweeney Eufóriában látott játéka sokakat kiborított, de ezen a szőke szexbomba nemigen bánkódik, annyi pénzt kap érte (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Megérte a gigagázsi? Ennyien nézték az Eufória 3. évadát eddig

A rövid válasz a kérdésre: igen! Persze, van hosszabb verziónk is: botrányos játékpercek halmaza ide vagy ide, az Eufória 3. évadának nézettsége még így is elképesztő rekordokat döntött meg.