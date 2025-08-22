51 milliárdból készült a Happy, a flúgos golfos 2 – Brutális gázsit kaptak Adam Sandler barátai

A Happy, a flúgos golfos 2 erős nekifutással indult a Netflixen, a világpremierjén a platform legnagyobb nyitását hozta. Mind Adam Sandlernek, mind a streamingóriásnak hatalmas bizalma lehetett a projektben, hisz nem csekély 150 millió dolláros (több mint 51 milliárd forintos) büdzséből készült. Ez az összeg nem csak New Jersey állam legnagyobb szabású filmes produkciója 2018 óta, de megközelíti a Marvel filmeknél megszokott grandiózus kiadásokat. Ez javarészt a széles casting választéknak is köszönhető.

Jól passzol a folytatás az Adam Sandler vígjátékok közé (Fotó: Netflix)

Adam Sandler filmje egy igazi sztárparádé

A színész visszatérése a szerepbe kritikailag eléggé megosztó, ahogy azt a Rotten Tomatoes 63%-os értékelésével is mutatja. Alapvetően nem egy világmegváltó film, de a maga alműfajában mégis kijelölt egy mérföldkövet, az Adam Sandler-féle bugyuta, de szerethető játékok visszatérését a több évtizedes álomból. Ebben a törekvésben lezajlik egy párbeszéd a régi motorosok és a pop ipart jelenleg formáló hírességek között.

Adam Sandler Eminemet először félt megkérdezni a szereplésért, de abszolút pozitívan fogadta Fotó: Netflix

Egy ilyen projekthez Adam Sandler szinte mindenkit elhívott, családot és barátokat, akit csak tudott, hogy a lehető legnagyobb nézettséget bevonzza. Talán el se telik 5 perc anélkül, hogy feltűnjön valami híresség, valami váratlan cameo, ami narratív szempontból egyáltalán nem indokolt, de apróbb összekacsintásokként azért sokszor mégis működik. Az újak közül ilyenek tűnnek fel, mint Margaret Qualley, Post Malone, Eric Andre, de klasszikusabb nevek közül láthatjuk Steve Buscemit, Rob Schneidert, Ben Stillert és úgy istenigazából az amerikai golfélet legprominensebb szereplőit. Pusztán a nevekből bőven összeadódik a költségvetés jelentős része.