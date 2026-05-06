Dobj el mindent: Megan Fox fullasztóan szexi horrorfilmje hamarosan felkerül Netflixre!

Ami a 2020-as éveknek Sydney Sweeney, az a 2000-es éveknek egyértelműen Megan Fox. Nem túlzás azt állítani, hogy a napjainkban többnyire csak energiaital-reklámok által képernyőre kerülő szexikon egy komplett generáció hormontermelésének beindításáért volt felelős. Ezt pedig olyan alkotásokkal érte el mint a Transformers-mozik, a Jonah Hex, a Hogy veszítsük el barátainkat és idegenítsük el az embereket? vagy ezek közül a legrémisztőbb, de egyben a legszexibbnek számító Ördög bújt beléd, mely hamarosan már a Netflix-filmek táborát erősíti.

A szexi Megan Fox hamarosan a Netflixen hozza rá a frászt mindenkire (Fotó: Doane Gregory)

Leszbikus csók és démoni horror: ezt kínálja a Netflix

Az Ördög bújt beléd első pillantásra csak a futószalagon gyártott, tömeg tinihorrorok egyikének tűnhet, hiszen a sztorija pofonegyszerű: a suli legnépszerűbb és egyben legcsinosabb pomponlányát maga az ördög szállja meg, hogy Jenniferen keresztül szedje tucatszámra áldozatait, akik többségében tesztoszterontól túlfűtött fiatalemberek.

Azonban a Megan Fox-filmográfia e különös darabja ennél sokkal több, hiszen amellett, hogy mesterien ötvözi a fülledt erotikát a fullasztó horrorelemekkel, még nem kevés fekete humorral is sikeresen fűszerezi meg a sztorit. Emellett pedig mindenképp ki kell emelni Fox kisasszony, valamint a legjobb barátnőjét, Needy-t alakító, a Mamma Mia 3-ért harsányan kampányoló Amanda Seyfried játékát is, akiknek nem mellékesen a filmtörténelem talán legforróbb csókcsatáját is tálcán kínálja hamarosan a Netflix.

De mikor is? Már nem is kell olyan sokat várni, hiszen az Ördög bújt beléd már e hét péntektől, azaz május 8-tól elérhető lesz a nemrégiben a Beléd estem című magyar romkommal is „erősítő” Netflix-filmek kínálatában.

Amanda Seyfried és Megan Fox intim közelségbe kerülnek a Netflixen (Fotó: IMDb)

Megan Fox visszatér?

Tavaly tavasszal futótűzként terjedt végig a neten a hír, hogy a Transformers folytatásával is hírbe hozott Megan Foxot közel 20 év után ismét megszállhatja egy ártó szellem. Az Ördög bújt beléd folytatásának pletykacunamiját a film másik főszereplője, Amanda Seyfried indította el, aki egy rajongó kérdésére, miszerint lesz-e mások rész, az alábbi választ adta:

Szerintem csinálunk egy újat. Nem erősítettem meg! Azt mondtam, hogy szerintem. Dolgozunk rajta, dolgozunk rajta

– kacsintott oda a rajongói kérdésre Seyfried.