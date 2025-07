18 éves a film, ami egy egész generációban indította el a hormontermelést

2007 nemcsak a trilógiák záróepizódjairól szólt, hiába jelent meg ebben az évben a Pókember 3., a Harmadik Shrek és A Karib-tenger kalózai: A világ végén is. Ez az év egy olyan alkotással is megajándékozta a közönséget, mely nem lezárt, hanem elindított ez gigafranchise-t. Ez volt a Michael Bay által rendezett Transformers, mely egyszerre szólt ’80-as évekbeli játékfigurákról, luxusautókról, háborúról és Megan Fox melleiről. A film azonban nem csak a hormontúltengéses tinédzsereknek kedvezett, hanem az akciófilmek szerelmeseinek, illetve a sci-fi-rajongóknak is egyaránt. A látvány mellett a történetre is hangsúlyt fektettek Bay-ék, itt érezhető is volt, hogy Steven Spielbergnek is benne volt a keze a dologban. Az emberi technológia XX. századi, robbanásszerű fejlődésének történetét zseniálisan szőtték össze, egy sokak által bugyutának tartott blockbuster alakváltó robotjairól szóló sztori szkriptjébe. A Transformers többkomponensű mivoltának hála könnyedén épült be a popkultúrába is, kapott egynéhány kevésbé jól sikerült folytatást is, és még ma is sokat beszélünk róla. Ez az oka annak is, hogy mai cikkünkben elhoztunk pár érdekességet a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb sikerfilmjéről.

A Transformers 2007 egyik legnagyobb durranása volt a kasszáknál (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Kulisszatitkok a 18 éves Transformersről:

A háború közbeszólt

Az élőszereplős mozifilm ötletének eredete egészen 2003-ig nyúlik vissza. A Hasbro azonban először nem a Transformerst szerette volna vászonra vinni, hanem egy másik népszerű játékét, a G.I. Joe-nak szánta a moziba. Ám pont ebben az évben támadta meg az Egyesült Államok hadserege Irakot, így a gigászi játékgyártó cég végül inkább az Autobotok és az Álcák csatája mellett döntött.

Steve Jobs nemet mondott

A rendező, Michael Bay, szerette volna, ha a ma már kevésbé népszerűnek számító, zenehallgatásra használt készülék is szerepelt volna a filmben. Azonban az iPod és az iPhone atyja, Steve Jobs ezt nem hagyta jóvá, ezért kellett a mobiltelefonos jelenetben Nokiát használniuk.

A Megan Fox-filmek első nagy mérföldköve a Transformers volt, melyben Shia LaBeouffal szolgáltatták a szerelmi szálat (Fotó: Photo Credit: Stephen Vaughan)

Hogy került ide a Linkin Park?

A popkultúrában a Transformers neve csontként forrt össze a Linkin Park nevű együttessel. Ez pedig csakis egy embernek köszönhető, és ő pedig nem más, mint Megan Fox. Az évek alatt magyar reklámarccá lett szexi színésznő ugyanis még a forgatás kezdete előtt ellátogatott a numetal együttes egy koncertjére, akik ahogy megtudták, hogy Fox épp min dolgozik, rögtön könyörögni kezdtek neki, hogy valahogy a rendező vegye be őket is a buliba. A stáblista alatt a What I’ve Done című slágerük hallható a film végén.