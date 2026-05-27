Tapsvihar és egymást taposó producerek: Így debütált Cannes-ban a Még egy kívánság

Dobó Kata filmje, a Még egy kívánság fényes sikereket aratott a Cannes-i Filmfesztiválon. A filmet készítő Megafilm Service nem először járt a rangos Marché du Film Fesztiválon sem, ahol idén szinte kapkodtak a Még egy kívánság és a Félrelépni szabad vetítési jogaiért a külföldi producerek!
A Megafilm Service csapata 2026-ban már sokadik alkalommal járt Cannes-ban, a Marché du Film Festival-on. A tavalyihoz hasonló szoros napirendbe, a szakmai panelbeszélgetések és tárgyalás sorozatok közé azonban már a két magyar premier film vetítése is bekerült idén. Mind a Félrelépni szabad, mind pedig a Még egy kívánság című produkciót hatalmas érdeklődés fogadta a helyszínen. Többek között a Variety fesztiváltematikus lapjában is említést tettek Dobó Kata és Orosz Dénes rendezéseiről, Helmeczy Dorottya, a Megafilm Service ügyvezetőjének interjújával egyetemben.
A vetítéseket és tárgyalásokat követően kirajzolódott, hogy a Félrelépni szabad című film disztribúciós jogaira hatalmas az érdeklődés a nemzetközi piacon, illetve, hogy a Még egy kívánság kapcsán a nemzetközi producerek pedig tagadhatatlan és óriás koncepcionális potenciálról beszélnek. Francia, olasz, szlovák, román, indonéz, szingapúri, indiai, USA-beli és dél-amerikai érdeklődők is akadtak azok között, akik vagy valamelyik premier film nemzetközi disztribúciójában vállalnának jelentősebb szerepet régiójukban vagy pedig egyiket remake-elve, újra megkívánnák filmesíteni azt. Ez egy igazán nagy elismerés, hiszen a Még egy kívánság Kovács M. András tollából, eredeti forgatókönyv alapján készült, tehát a kiterjedt nemzetközi érdeklődést tekintve a recept nagyon is működik. A Félrelépni szabad hazánkban is remake-ként készült, eredetije egy francia örökzöld, A hülyéje című Georges Feydeau színdarab, melyre úgy tűnik, Orosz Dénes rendezésének köszönhetően megsokszorozódik az érdeklődés.
A Még egy kívánság című produkció rendezője, Dobó Kata, és főszereplője, Hermányi Mariann is kilátogattak a francia riviérára, hogy részt vegyenek filmjük világpremierjén. Dobó Kata 20 év után először járt újra Cannesban, azonban mint rendező, először. A Hunyadi sorozatban drámai távozást produkáló Hermányi Mariannt, bár csak a vetítés estéjére tudott kirepülni a színházi elfoglaltságai miatt, szintén hatalmas megtiszteltetés érte, ugyanis a vetítés után egy amerikai színésznőkből álló gárda külön gratulált neki a színészi alakításáért. Bár ezek a Market vetítések kizárólag üzleti célúak a Még egy kívánság című filmet a stáblista legördültével hatalmas taps fogadta, ami nem jellemző ezen jellegű vetítések esetén.
