Félrelépni szabad: Cannes-ban mutatják be az új magyar vígjátékot!

Hol kezdődik a hűtlenség? A kimondatlan gondolatnál? Az elhatározásnál? Vagy amikor az ember a tettek mezejére lép? És vajon tényleg a hűség a legnagyobb bizonyítéka a szerelemnek? Ez mind kiderül az Orosz Dénes rendezésében készült Félrelépni szabad című vígjátékból.
„A hűtlenség atomjaira bontja az ember identitását és stabilitását. Nem hiszek a hűtlenséget kibíró kapcsolatokban, vagy ha ki is bírja, az már nem egy jövő. A Félrelépni szabad karakterei esetében azonban ez bonyolultabb: a hűtlenségnek és annak indokainak nagyon sok arcát látjuk benne. Az pedig, hogy ebben a történetben kinek hogyan alakul a jövője a vélt vagy valós hűtlenségtől, szeptemberben kiderül a mozikban” – mondta el Helmeczy Dorottya producer.
„Milyen érdekes, hogy ebben a történetben a hűség és a hűtlenség is ugyanamiatt a dolog miatt történik. Ez pedig nem más, mint a szex.” – mondta a rendező, Orosz Dénes.
A Félrelépni szabad – ahogy azt a Megafilm Service-től megszokhattuk – ismét egy jól ismert klasszikus újragondolt változata. A filmben szereplő művészek ugyanis nagy sikerrel játsszák az alaptörténetet, Georges Feydeau: A hülyéje című vígjátékát a Thália Színházban.
Meddig tartozunk hűséggel, ha a párunk megcsal? Lehet-e valakit szeretni és közben mást kívánni? A bosszúból elkövetett félrelépés rosszabb, mint az ösztönös? Mindezekre a kérdésekre garantáltan választ kapunk a filmvásznon. A Félrelépni szabad 2026. szeptember 24-től látható a mozikban.
Szereplők: Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Biró Panna Dominika, Szabó Erika, Jámbor Nándor, Kövesi Csenge, Jaskó Bálint, Dér Marus, Vida Péter, Udvarias Anna, Hunyadkürti István, Bede-Fazekas Szabolcs, Raul Steenhuis , Nádas Gábor Dávid, Sziládi Hajna
Alkotók: Rendező: Orosz Dénes, Producerek: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor,
Forgatókönyvíró: Bárány Márton, Operatőr: Gibárti Viktor, Vágó: Kovács Zoltán, Látvány: Simon Balázs, Jelmez: Zelenka Nóra, Zeneszerző: Ifj. Balogh Ferenc Line producer: Annus Péter, Gyártásvezető: Endrődy Balázs.
A filmalkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósult meg.
