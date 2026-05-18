James Franco lesz az új Rambo? Szexbotránya után tér vissza

Az idei Cannes-i Filmfesztivál talán legnagyobb felfordulását az a James Franco okozta, aki több évnyi vörösszőnyeg-hiátust szakított meg, mikor kedvesével, Izabel Pakzaddal az oldalán megjelent a francia Riviérán. A Pókember és A majmok bolygója-filmek sztárja szexbotránya miatt évek óta nem kívánatos személynek számít a gálákon és a filmfesztiválokon, ám úgy tűnik, látványos cannes-i antréja jelzésértékű volt, és ő már tudott valamit, amit mi még nem. Nevezetesen azt, hogy James Francót Hollywood ismét keblére ölelte, és szerepet kapott az egyik legjobban várt előzménymoziban.

John Rambo bajtársa vagy ellenlábasa lehet a botrányos, bukott bajkeverő

Pontosan egy évvel ezelőtt robbantotta fel a komplett internetet a hír, hogy a Sylvester Stallone-filmek legikonikusabb darabja, a Rambo-széria előzménymozit kap. A szimplán csak John Rambo címre keresztelt produkció a címszereplő vietnámi háborús éveit dolgozza fel, és remélhetőleg a féktelen katonai akciózás mellett a karakter leírhatatlanul mély traumái is elegendő időt kapnak majd a kibontakozásra a cselekmény során.

A producerként tevékenykedő Sylvester Stallone, valamint Jalmari Helander, rendező vezette projekt főszereplője egyébként a Netflixről már jól ismert Noah Centineo lesz, míg egy másik fontos szerepet, Trautman őrnagyot szintén a vörös streamingóriás egyik nagyágyúja, David Harbour fog alakítani. Ehhez a brigádhoz csatlakozik tehát James Franco, akiről egyelőre nem tudni, milyen szerepet szántak neki, de az biztos, hogy csak egy kisebb karakter jut neki egyelőre. Viszont már ennek is biztosan örül, hiszen a közönség majdnem tíz év után először láthatja őt egy hamisítatlan blockbusterben.

És mikor láthatjuk majd az új Rambót, és benne James Francót? Erre maga a színész adta meg a választ, aki Cannes-ban árulta el, hogy ezen a nyáron még biztosan nem fog megjelenni a John Rambo, sokkal inkább majd csak 2027 tavaszán, vagy legkésőbb jövő nyáron.

Mit csinált James Franco az elmúlt tíz évben?

Idén már kilenc éve annak, hogy James Franco felbukkant a hamarosan újabb epizóddal bővülő Alien-franchise Covenant alcímű fejezetében, ám azóta hiába kerestük a nevét a mozis műsorlistákon. James Francót ugyanis még 2018-ban vádolta meg több tanítványa is, hogy filmszerepeket ajánlott nekik azért cserébe, ha lefekszenek vele. A botrány után Franco öt évig visszavonult a színészettől, majd Johnny Depp-hez vagy Kevin Spacey-hez hasonlóan Európában mondott igent kisebb produkciókra, úgymint a Hey Joe-ra vagy a Squali című, felejthető drámára.