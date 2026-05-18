Párjával vitatkozhatott a 17 éves szentlőrinci lány, mielőtt kizuhant az ablakon

Vérfolt a földön, amit szalaggal kerítettek el a rendőrök. Itt feküdt eszméletlenül az a 17 éves lány Szentlőrincen, aki kizuhant negyedik emeletről május 18-án. Az egyik szomszéd hangos veszekedést hallott a tragédia előtt.
8 óra körül kezdődött, kiabálás sikoltozás, majd én is csak annyit vettem észre, hogy a hölgy fekszik lent. Utána a férfi hangját kihallottam, azt kiabálta hogy nem ő volt
– mondta egy nő a Tényeknek, aki a szomszédban él.
A társasházban többen is jóban voltak a nem régen odaköltözött párral.
„Láttam őket, ismertem őket, egy hónapja lakhattak itt. Hogy tulajdonosok vagy albérlők-e, nem tudom” – mondta egy férfi, aki szerint a tragédia nem sokkal az után történt, hogy a pár együtt elment a boltba.
A házhoz több mentőt is riasztottak. Amikor kiértek a helyszínre, a nő már nem lélegzett, hosszan próbálkoztak az újraélesztésével, ami végül sikerült. A nőt életveszélyes állapotban vitték kórházba, ahol végül belehalt a sérüléseibe.
A rendőrség a közleményében azt írta, hogy mivel nem lehet kizárni az idegenkezűséget, ezért emberölés miatt indítottak eljárást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.