Párjával vitatkozhatott a 17 éves szentlőrinci lány, mielőtt kizuhant az ablakon

Vérfolt a földön, amit szalaggal kerítettek el a rendőrök. Itt feküdt eszméletlenül az a 17 éves lány Szentlőrincen, aki kizuhant negyedik emeletről május 18-án. Az egyik szomszéd hangos veszekedést hallott a tragédia előtt.

Kizuhant a negyedik emeletről egy fiatal lány Szentlőrincen

Kizuhant az ablakon miután vitatkoztak

8 óra körül kezdődött, kiabálás sikoltozás, majd én is csak annyit vettem észre, hogy a hölgy fekszik lent. Utána a férfi hangját kihallottam, azt kiabálta hogy nem ő volt

– mondta egy nő a Tényeknek, aki a szomszédban él.

A társasházban többen is jóban voltak a nem régen odaköltözött párral.

„Láttam őket, ismertem őket, egy hónapja lakhattak itt. Hogy tulajdonosok vagy albérlők-e, nem tudom” – mondta egy férfi, aki szerint a tragédia nem sokkal az után történt, hogy a pár együtt elment a boltba.

A házhoz több mentőt is riasztottak. Amikor kiértek a helyszínre, a nő már nem lélegzett, hosszan próbálkoztak az újraélesztésével, ami végül sikerült. A nőt életveszélyes állapotban vitték kórházba, ahol végül belehalt a sérüléseibe.

A rendőrség a közleményében azt írta, hogy mivel nem lehet kizárni az idegenkezűséget, ezért emberölés miatt indítottak eljárást.