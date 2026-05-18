Till Tamás halála: fájdalmas hír érkezett a megölt kisfiú édesanyjáról

Belebetegedett fia elvesztésébe a 2000 gyermeknapján eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült Till Tamás édesanyja. Katalin és férje, Mátyás, csaknem egy negyed évszázadon keresztül reménykedett benne, hogy gyermekük egy nap élve előkerül, de már tudják, hogy erre semmi esély.

Till Tamás szülei a gyilkos méltó megbüntetésében bíznak Fotó: Bors

Fehér János ugyanis 2024-ben egy barátja javára vádalkut ajánlott a rendőrségnek és az ügyészségnek. Előadta, tudja, hol pihennek Tamáska földi maradványai, majd meg is mutatta, hol kell a betont feltörni. A 2000-ben a még csak 16 éves János úgy gondolta, hogy a cselekmény már elévült, ezért beismerte a gyilkosságot. A rendőrök is hozzá hasonlóan értelmezték a jogszabályt, ezért a vallomása után elengedték, azonban az ügyészség közölte: az emberölés minősített esetei nem évülnek el. A férfit elkapták, majd a bíróság letartóztatta. Időközben Fehér ellen vádat is emeltek, június közepén pedig a bíróságon megkezdődik a bizonyítási eljárás. Az ügyet bonyolítja, hogy a vádlott már határozottan tagadja, hogy ő oltotta volna ki a kisfiú életét.

Till Tamás édesanyja belebetegedett a kisfia elvesztésébe

A csaknem negyed évszázados hiábavaló reménykedés, majd a remény eloszlása, a gyászoló édesanya egészségét teljesen megtépázta. Agyvérzést kapott, magas a vérnyomása, és csupán néhány lépést képes kerekesszék nélkül megtenni. Néhány hete megbotlott és befeketedett a bokája. A sérülése és a betegségei miatt egy hétig kórházban kezelték, a múlt pénteken, május 15-én engedték haza. Az asszony jó ideje mindenben a férje segítségére szorul, a legutóbbi hétvégén is odaadással ápolta Mátyás. A férfi hétfőn, május 18-án újabb rossz hírről számolt be lapunknak.

Till Tamás szobája érintetlen Fotó: Bors

Katalin sajnos visszakerült a kórházba. Jelenleg a sürgősségi részlegen tartózkodik. Sajnos nem tudom, mikor hozhatom ismét haza

– mondta Mátyás.

Katalin korábban a Borsnak elmondta: Fehér Jánost nem tartja embernek, és bízik benne, hogy a férfi – amennyiben bebizonyosodik a bűnössége – a legszigorúbb, számára kiszabható büntetést kapja. Ez 15 évet jelent.